В Бурятии уже три месяца не могут найти пропавшую 26-летнюю девушку

Сотрудники полиции Бурятии продолжают розыск 26-летней жительницы Улан-Удэ Ирины Федотовой. 15 апреля вечером она ушла из дома в переулке Ростовский и до настоящего времени не вернулась.

Приметы девушки: азиатской внешности, на вид 20-25 лет, плотного телосложения, рост 160-165 см, волосы выкрашены в рыжий тон, глаза карие.

Особые приметы: дефект мизинца правой кисти руки.

Была одета в куртку черного цвета, серые брюки и бежевые кроссовки.

По предварительным данным, может находиться в СНТ «Профсоюзник» в районе Бурвода.

При наличии какой-либо информации о девушке или её местонахождении в полиции просят сообщить по телефонам: 8(908)595-85-92, 8(914)056-68-98 или 102 (112).

Фото: МВД РБ