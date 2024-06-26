Общество 26.06.2024 в 12:55
В Бурятии уже три месяца не могут найти пропавшую 26-летнюю девушку
Улан-удэнка исчезла еще весной
Текст: Елена Кокорина
Сотрудники полиции Бурятии продолжают розыск 26-летней жительницы Улан-Удэ Ирины Федотовой. 15 апреля вечером она ушла из дома в переулке Ростовский и до настоящего времени не вернулась.
Приметы девушки: азиатской внешности, на вид 20-25 лет, плотного телосложения, рост 160-165 см, волосы выкрашены в рыжий тон, глаза карие.
Особые приметы: дефект мизинца правой кисти руки.
Была одета в куртку черного цвета, серые брюки и бежевые кроссовки.
По предварительным данным, может находиться в СНТ «Профсоюзник» в районе Бурвода.
При наличии какой-либо информации о девушке или её местонахождении в полиции просят сообщить по телефонам: 8(908)595-85-92, 8(914)056-68-98 или 102 (112).
Фото: МВД РБ