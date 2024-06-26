Общество 26.06.2024 в 13:14
На территории Байкальской гавани в Турке откроют сезон навигации
Гостей ждет парад кораблей, праздничный концерт и опен-эйр
Министерство туризма Бурятии и ОЭЗ «Байкальская гавань» приглашают жителей Бурятии на торжественное открытие сезона навигации на Байкале в селе Турка 29 июня.
Там на территории Байкальской гавани состоится торжественное мероприятие «День открытия навигации на Бурятской волне» (возрастное ограничение 6+).
Гостей праздника ждет настоящий парад кораблей, праздничный концерт, яркий фестиваль Опен Эйр, угощения и многое другое.
Вход на мероприятие бесплатный.
ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ НА 29 ИЮНЯ:
15:00–18:00 — официальная часть, праздничный концерт, парад кораблей;
19:00–00:00 — вечерний фестиваль OPEN AIR (дискотека).
Возрастное ограничение 6+