Общество 26.06.2024 в 13:22
Арестованному чиновнику в Бурятии продлили срок ареста
Подозреваемого во взяточничестве оставили под стражей до конца лета
Текст: Елена Кокорина
Вчера, 25 июня, Советский районный суд Улан-Удэ продлил срок содержания под стражей начальника отдела племенных ресурсов ГКУ «Государственная племенная служба РБ» Баира Гармаева. Заключен под стражу он был еще в марте и, согласно решения суда, останется там до 29 августа 2024 года.
Органом предварительного следствия Гармаеву предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере.
- Будучи должностным лицом в госучреждении, он получил взятку от генерального директора ООО «Буян» в размере 713 тысяч рублей и подписал акты осмотра без фактического осмотра племенных животных, - рассказали в пресс-службе Советского суда.
Постановление не вступило в законную силу.
Фото: loon.site