Арестованному чиновнику в Бурятии продлили срок ареста

Вчера, 25 июня, Советский районный суд Улан-Удэ продлил срок содержания под стражей начальника отдела племенных ресурсов ГКУ «Государственная племенная служба РБ» Баира Гармаева. Заключен под стражу он был еще в марте и, согласно решения суда, останется там до 29 августа 2024 года.

Органом предварительного следствия Гармаеву предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере.

- Будучи должностным лицом в госучреждении, он получил взятку от генерального директора ООО «Буян» в размере 713 тысяч рублей и подписал акты осмотра без фактического осмотра племенных животных, - рассказали в пресс-службе Советского суда.

Постановление не вступило в законную силу.

Фото: loon.site