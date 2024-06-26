Общество 26.06.2024 в 13:26

Улан-удэнцев призывают быть внимательными при покупке земельных участков

При покупке нужно обязательно проверить наличие зарегистрированного права  на землю
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Улан-удэнцев призывают быть внимательными при покупке земельных участков

Горожан призывают быть внимательными при покупке земельных участков и оформлении их в собственность.

- Чтобы не попасться на уловки мошенников, не поленитесь проверить «чистоту» сделки, а именно наличие зарегистрированного права в управлении Росреестра по РБ. Для этого нужно заказать выписку на приобретаемый земельный участок, - сообщили в комитете по управлению имуществом и землепользованию администрации Улан-Удэ.

Ни в коем случае не покупайте участок по расписке, без правоустанавливающих документов. Иначе, став жертвой обмана, в последующем вы законно не сможете оформить участок, а постройки будут считаться самовольными.

При выявлении случаев незаконного оформления прав на земельные участки, комитет по управлению имуществом мэрии принимает меры по восстановлению нарушенных прав муниципального образования путем подачи исковых заявлений по возврату участков, незаконно выбывших из муниципальной собственности.

Чтобы привлечь мошенников к ответственности, комитет обращается в правоохранительные органы.

В зависимости от тяжести совершенного преступления, ответственность за такие деяния предусмотрена в виде: штрафа, принудительных работ, ограничения свободы либо лишения свободы.

 

Фото: Номер один

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