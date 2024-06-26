Общество 26.06.2024 в 14:04

Танкист из Улан-Удэ посмертно получил орден Мужества

Боец погиб на спецоперации в начале июня
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Текст: Елена Кокорина
Танкист из Улан-Удэ посмертно получил орден Мужества

Родные и друзья с прискорбием извещают о гибели участника спецоперации, ефрейтора 5 танковой бригады Жаргала Андыкова. За смелость и героизм он был награжден орденом «За боевые отличия», а посмертно – орденом Мужества.

Являясь внуком легендарного участника Великой отечественной, кавалера двух орденов Александра Невского – Сырена Андыкова – Жаргал не смог остаться в стороне во время проведения специальной военной операции. В августе 2022 года он принял решение идти добровольцем в ряды участников СВО и заключил контракт с минобороны.

Боец не раз проявлял героизм и находчивость. В одном из боев получил ранение, но после лечения снова вернулся в родную часть.

Жаргал Андыков погиб 8 июня 2024 г. в ходе боевых действий. У него остались мать, супруга, трое детей и брат.

Прощание с погибшим состоится 27 июня с 8 до 10 ч. по адресу: ул. Борсоева, 1а. Поминальный обед – с 11 ч. по адресу: ул.Толстого,3 «Городок».

Фото: из личного архива семьи Андыковых.

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