Общество 26.06.2024 в 15:08

Для студентов Бурятии провели мастер класс по спасению утопающего в воде

Учения прошли на территории городского пляжа на о. Комсомольский
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Текст: Служба информации "Номер один"
Для студентов Бурятии провели мастер класс по спасению утопающего в воде

Студенческий пожарно-спасательный отряд ВСГУТУ «Атлант» провели практическое занятие с городскими спасателями.

Ребята учились на практике, как спасать тонущего в воде человека и оказывать ему первую помощь. Учения прошли на территории городского пляжа на о. Комсомольский.



- Такое мероприятие на открытом берегу мы проводим впервые, это очень хорошо, что занятия идут с профессиональными спасателями. До этого занятия проводились на манекенах, а здесь мы на практике отрабатываем свои навыки, - сказал Даниил Селезнев, студент второго курса технологического колледжа ВСГУТУ.

Такое обучение отряд «Атлант» провёл благодаря гранту, выигранному в конкурсе социальных проектов «Добрые дела - любимому городу», который ежегодно проводит комитет по социальной и молодежной политике Администрации Улан-Удэ.

В рамках гранта проводятся практические занятия по аварийно-спасательным работам.

 

Фото: администрация города Улан-Удэ

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