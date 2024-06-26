Общество 26.06.2024 в 16:10

Школьники Бурятии получат золотую медаль даже в случае пересдачи ЕГЭ

Для получения золотой медали необходимо сдать ЕГЭ на 70 и выше баллов, для серебряной - на 60 и выше баллов
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Текст: Служба информации "Номер один"
Школьники Бурятии получат золотую медаль даже в случае пересдачи ЕГЭ

Школьники, претендующие на золотую медаль и аттестат с отличием, получат их, даже если воспользуются правом пересдачи одного из ЕГЭ, сообщили РИА Новости в пресс-службе минпросвещения РФ.

- Если выпускник на первом экзамене подтвердил свое право на медаль и уже получил аттестат с отличием, он все равно может пересдать ЕГЭ, чтобы попробовать при желании улучшить свой результат. Даже если он не наберет достаточное количество баллов, медали он не будет лишен, - говорится в сообщении.

Для получения золотой медали необходимо сдать ЕГЭ на 70 и выше баллов, для серебряной - на 60 и выше баллов. В пресс-службе министерства уточнили, что, если первый результат ЕГЭ не дает право школьнику получить медаль, пересдача на это может повлиять. 

- Для того чтобы подтвердить право на медаль, школьнику надо будет пересдать экзамен на необходимое количество баллов. Для золотой медали это 70 и выше баллов, для серебряной – 60 и выше баллов, - добавили в минпросвещении РБ.

 

Фото: Номер один

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