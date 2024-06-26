Общество 26.06.2024 в 17:25

27 июня в Улан-Удэ перекроют второй участок дороги по улице Ключевской

Будут ремонтировать участок дороги от ул. Сахьяновой до ул. Дарханской
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Текст: Служба информации "Номер один"
27 июня в Улан-Удэ перекроют второй участок дороги по улице Ключевской

Завтра, 27 июня, перекроют для ремонта участок дороги по ул. Ключевской - от ул. Сахьяновой до ул. Дарханской, сообщили в администрации города Улан-Удэ. Это уже третий этап ремонта дороги по ул. Ключевской, где ведут масштабные работы по обустройству ливневой канализации.

Напомним, с мая этого года поэтапно перекрывали дорогу на участках от ул. Дарханской до ул. Фролова, а затем - с ул. Фролова до остановки «ВСГУТУ».

В связи с перекрытием дороги до конца лета меняется схема движения автобусных маршрутов № 2, 17, 51, 59, 70, 77, 82, 134, 135.

При движении из центра города объезд закрытого участка автобусами маршрутов № 2, 51, 70 будет осуществляться по ул. Жердева – ул. Дарханская; маршрутов № 17, 59, 77, 82, 134, 135: по ул. Сахьяновой – ул. Жердева – ул. Дарханская – далее движение по утвержденным схемам.

На время работ остановки «МУП «Управление трамвая», «ул. Лебедева», «Эльдорадо» в направлении 20А квартала исключаются из схем движения автобусов указанных маршрутов.

При этом маршруты № 21, 21А, 29 возвращаются к своей обычной схеме движения, которая действовала до начала ремонта дороги.

 

Схема движения


Фото: администрация Улан-Удэ

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