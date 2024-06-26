Общество 26.06.2024 в 17:21

В лесах Бурятии потерялось девять человек

Четверо из них были найдены без признаков жизни
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Текст: Елена Кокорина
В лесах Бурятии потерялось девять человек

С начала года в лесах Бурятии потерялось девять человек. Их поиски проходили в Кяхтинском, Окинском, Заиграевском, Баргузинском, Иволгинском и Тункинском районах. Четверо из них были найдены без признаков жизни, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

- Всего личный состав поисково-спасательных отрядов Бурятской республиканской поисково-спасательной службы выезжал на поиски пропавших 13 раз. Чтобы лесная прогулка не обернулась трагедией, необходимо соблюдать некоторые правила безопасного поведения, а именно – не уходить в лес в состоянии алкогольного опьянения или в одиночку и всегда предупреждать родных или близких о намерениях пойти в лес, - рассказали в ГО и ЧС.

Также в агентстве предупреждают, что ни в коем случае нельзя отпускать в лес пожилых людей, маленьких и несовершеннолетних детей одних, не заходить вглубь леса и стараться выйти из него до наступления темноты. Одежду рекомендуют надевать ярких цветов, и желательно, со светоотражающими элементами.

- Уходя в лес, не забудьте взять с собой питьевую воду и необходимый запас провиантов. Не срывайте с кустов незнакомые ягоды, не пытайтесь съесть незнакомые грибы – они могут быть ядовитыми. Не пытайтесь сократить путь по незнакомой местности, особенно болотистой. Если вы все же потерялись в лесном массиве, позвоните родственникам или в единую службу спасения и оставайтесь на месте, не пытаясь выбраться самостоятельно, - добавили в ведомстве.

Спасатели БРПСС напоминают, что для безопасного похода необходимо заблаговременно проинформировать спасательные подразделения о маршруте своего передвижения на сайте МЧС России.

При возникновении чрезвычайной ситуации необходимо позвонить по номеру «112».

Фото: Елена Кокорина

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пропавшие без вести поиски спасатели лес

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