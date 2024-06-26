В Улан-Удэ завтра начнет работу Первый Азиатский юридический форум

С 27 июня по 6 июля 2024 года на площадках Бурятского государственного университета имени Доржи Банзарова и Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления состоится Первый Азиатский юридический форум, посвященный 30-летию системы высшего юридического образования в Республике Бурятия (возрастное ограничение 18+).

Азиатский юридический форум – это международная площадка для глобального общения представителей юридической науки и практики.

Во время проведения Форума столица Бурятии станет центром притяжения выдающихся ученых, крупных бизнесменов, юристов-практиков, медиаторов, представителей исполнительной и законодательной ветвей власти федерального и регионального уровней, а также зарубежных гостей из стран Центральной и Юго-Восточной Азии.

Его участники обсудят актуальные вопросы по следующим инновационным направлениям: государство и право, бизнес и право, экология и право, безопасность и право, образование и право, цифровые технологии и право, туризм и право.

В рамках Азиатского юридического форума будут проведены три международные научно-практические конференции и шесть круглых столов.

Более подробно с программой можно ознакомиться на сайте мероприятия.

Возрастное ограничение 18+





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