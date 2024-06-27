16 аварийных домов в Бурятии угрожают жизни и здоровью людей

Администрацию Закаменского района обязали снести бесхозные аварийные дома. В них давно уже никто не живет, однако доступ к ним все еще остается свободным и представляет угрозу жизни людей.

16 многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, находятся в городе Закаменске и селе Холтосон.

- В соответствии с программой переселения граждан из аварийного жилья, жильцов расселили в 2022 году. Однако по истечении установленного срока здания так и не снесли. При этом доступ к ним не ограничен, и существует риск их самостоятельного обрушения, что может причинить вред жизни и здоровью граждан, включая несовершеннолетних, - рассказали в прокуратуре республики.

В связи с этим прокурор обратился в суд с иском о понуждении администрации района снести расселенные аварийные дома. Закаменский районный суд иск прокурора удовлетворил.

Фото: Номер один