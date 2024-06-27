Общество 27.06.2024 в 09:51

Депутат Хурала Бурятии призвал коллег объединиться против ТГК-14

У народных избранников возникло слишком много вопросов к энергокомпании
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Депутат Хурала Бурятии призвал коллег объединиться против ТГК-14
Сегодня на сессии Хурала Бурятии во время «часа заявлений» слово взял депутат Игорь Марковец. Он обратил внимание коллег на экологическую ситуацию в микрорайонах Машзавод, Восточный и Загорск.

По словам депутата, эти микрорайоны не попали в программу перевода на электроотопление. Между тем в самой середине Загорска продолжает коптить котельная, выбросы от которой отравляют жизнь местных жителей.

Как сообщил Игорь Марковец, в прошлом году проблему черного дыма из котельной удалось сгладить только после вмешательства природоохранной прокуратуры. При этом представители ТГК-14 обещали провести там реконструкцию.

«Теперь ясно, что на котельной кромы новых дымососов ничего не делается. Поэтому этой осенью ситуация повторится», - спрогнозировал депутат.

Парламентарий призвал ТГК-14 обратить внимание на котельную в Загорске, не допустить выбросов сажи и уже сейчас продумать, как этого добиться.

«50% грязного воздуха в этих микрорайонах - это трубы ТГК-14. Просим дать развернутый ответ, что сделано на котельной Загорска», - потребовал он.

Отметим, претензии к ТГК-14 в рамках «часа заявлений» возникли и у других депутатов. Их, в частности, высказали Михаил Гергенов и Олег Балдуев. Последний обратил внимание на проблему вывоза золошлаковых отходов, которые продолжают отравлять жизнь жителям поселка Исток.

«Несмотря на обещания вывезти все отходы до 1 сентября, никаких графиков вывоза компания так и не представила», - отметил он.

Депутат предложил всем коллегам, у которых есть претензии к ТГК-14, объединиться, собраться и обсудить меры, которые можно предпринять к компании.

«Надо принять более решительные шаги, в том числе в виде обращения в Генпрокуратуру», - призвал Олег Балдуев.

Фото: «Номер один»
Теги
хурал тгк

Все новости

В Улан-Удэ вручили вид на жительство 110-летней китаянке
27.06.2024 в 10:13
Депутаты выбрали участок для строительства мегаколонии
27.06.2024 в 10:11
Депутат Хурала Бурятии призвал коллег объединиться против ТГК-14
27.06.2024 в 09:51
16 аварийных домов в Бурятии угрожают жизни и здоровью людей
27.06.2024 в 09:45
В Бурятии тушат три крупных лесных пожара
27.06.2024 в 09:23
В Улан-Удэ 12-летняя девочка убежала от мамы
27.06.2024 в 09:10
Засор мусоропровода
27.06.2024 в 09:00
В Бурятии завели уголовку за чистоту и порядок
27.06.2024 в 06:00
Доходы Улан-Удэ приблизились к десятку миллиардов
26.06.2024 в 19:24
В Улан-Удэ завтра начнет работу Первый Азиатский юридический форум
26.06.2024 в 17:51
ЗУРХАЙ
с 26 июня по 2 июля

Читайте также
В Улан-Удэ вручили вид на жительство 110-летней китаянке
Несмотря на почтенный возраст женщина сама приехала в службу миграции
27.06.2024 в 10:13
16 аварийных домов в Бурятии угрожают жизни и здоровью людей
Чиновников обязали их снести в ближайшее время
27.06.2024 в 09:45
Засор мусоропровода
Кто должен устранить?
27.06.2024 в 09:00
В Бурятии завели уголовку за чистоту и порядок
Прокуратуре не понравилось, как в республике убирают свалку
27.06.2024 в 06:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru