Депутат Хурала Бурятии призвал коллег объединиться против ТГК-14

Сегодня на сессии Хурала Бурятии во время «часа заявлений» слово взял депутат Игорь Марковец. Он обратил внимание коллег на экологическую ситуацию в микрорайонах Машзавод, Восточный и Загорск.По словам депутата, эти микрорайоны не попали в программу перевода на электроотопление. Между тем в самой середине Загорска продолжает коптить котельная, выбросы от которой отравляют жизнь местных жителей.Как сообщил Игорь Марковец, в прошлом году проблему черного дыма из котельной удалось сгладить только после вмешательства природоохранной прокуратуры. При этом представители ТГК-14 обещали провести там реконструкцию.«Теперь ясно, что на котельной кромы новых дымососов ничего не делается. Поэтому этой осенью ситуация повторится», - спрогнозировал депутат.Парламентарий призвал ТГК-14 обратить внимание на котельную в Загорске, не допустить выбросов сажи и уже сейчас продумать, как этого добиться.«50% грязного воздуха в этих микрорайонах - это трубы ТГК-14. Просим дать развернутый ответ, что сделано на котельной Загорска», - потребовал он.Отметим, претензии к ТГК-14 в рамках «часа заявлений» возникли и у других депутатов. Их, в частности, высказали Михаил Гергенов и Олег Балдуев. Последний обратил внимание на проблему вывоза золошлаковых отходов, которые продолжают отравлять жизнь жителям поселка Исток.«Несмотря на обещания вывезти все отходы до 1 сентября, никаких графиков вывоза компания так и не представила», - отметил он.Депутат предложил всем коллегам, у которых есть претензии к ТГК-14, объединиться, собраться и обсудить меры, которые можно предпринять к компании.«Надо принять более решительные шаги, в том числе в виде обращения в Генпрокуратуру», - призвал Олег Балдуев.Фото: «Номер один»