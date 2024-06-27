Общество 27.06.2024 в 10:13

В Улан-Удэ вручили вид на жительство 110-летней китаянке

Несмотря на почтенный возраст женщина сама приехала в службу миграции
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Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ вручили вид на жительство 110-летней китаянке

Накануне в Управлении по вопросам миграции МВД Бурятии состоялось вручение вида на жительство без срока действия 110-летней гражданке Китая. Несмотря на преклонный возраст, Биньба решила самостоятельно посетить подразделение по вопросам миграции для получения документа, сообщили в полиции Бурятии.

- Гражданка Китайской Народной Республики Биньба родилась в селе Адуун-Шуллун Забайкальского края в феврале 1914 года. Со слов женщины, она с родителями жила в красивейшем заповедном месте и занималась сельским хозяйством. В 1924 году вместе с родителями переехала в Китай, а в 2009 вместе с сыном и невесткой Биньба приехала в Улан-Удэ и получила разрешение на временное проживание в Российской Федерации. В 2012 году китаянка получила вид на жительство, - комментируют в ведомстве.

Сотрудники полиции с особым трепетом и уважением вручили женщине документ и пожелали здоровья и долголетия.

Фото: полиция Бурятии

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миграция полиция китайцы

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