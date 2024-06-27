В Бурятии работодатель выплатит жене погибшего электрика миллион рублей

Судебные приставы помогли улан-удэнке взыскать компенсацию морального вреда в размере 1 миллиона рублей за смерть мужа. Трагический случай произошел, когда мужчина выполнял свои трудовые обязанности.

- При выполнении ремонтных работ в электрощитовой он получил травмы, несовместимые с жизнью. Работодатель оплатил изготовление и установку оградки на кладбище, предоставил транспорт с экипажем для организации похорон, а также оказал материальную помощь в размере 15 тысяч рублей. Однако супруга обратилась в суд о взыскании компенсации морального вреда с организации, в которой он работал, - рассказали в Службе судебных приставов республики.

Изучив материалы дела суд пришел к выводу, что ответчик не надлежащим образом обеспечил безопасность при производстве работ и недостаточно контролировал соблюдение работниками правил охраны труда, что и привело к смерти электрика. В итоге, исковые требования женщины были удовлетворены.

- После вступления решения суда в законную силу исполнительный лист для принудительного взыскания был направлен в Службу судебных приставов республики. Компенсация морального вреда семье погибшего была возмещена в полном объеме. Денежные средства были перечислены на счёт жены погибшего, исполнительное производство окончено фактическим исполнением, - добавили в ведомстве.

Фото: Номер один