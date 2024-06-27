Иркутянин не смог одолеть гору в Бурятии и сломал ногу

Вечером, 26 июня в Бурятскую поисково-спасательную службу поступило сообщение о том, что турист из города Иркутск сломал ногу и самостоятельно не может передвигаться. Покалечился он при спуске с пика Галина Тункинского района. Спасать его отправился поисковый отряд из четырех человек и одна единица техники.

- Спасатели оперативно прибыли к месту происшествия и приступили к поисковым работам. Туристская группа из пять человек была обнаружена на пике Галина на высоте 2000 метров. Наложив шину на сломанную ногу мужчины, спасатели приступили к эвакуации пострадавшего. Спасательная операция длилась в течение пяти часов и затруднялась сложным горным рельефом и темным временем суток, - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

Только в начале четвертого утра спасатели преодолели маршрут и передали пострадавшего туриста врачам, ожидающим в населенном пункте Аршан.

- На данный момент, жизни и здоровью 44-летнего мужчины ничего не угрожает, - добавили в ведомстве.

Фото: РА ГО и ЧС