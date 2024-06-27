Общество 27.06.2024 в 11:11

В Улан-Удэ сквер «Радуга» разделят на семь зон

Сейчас там активно идет реконструкция
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ сквер «Радуга» разделят на семь зон
В этом году в сквере «Радуга» в Улан-Удэ идет капитальная реконструкция по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Как сообщили в мэрии города, сейчас там завершается строительство новой сцены, обустраиваются системы водополива, идет заливка бетонного основания для двух спортплощадок и резинового покрытия дорожек. Тротуары в сквере предусмотрены трех видов: плитка, резиновое покрытие, дорожки из отсева.


– Две металлические входные арки в виде радуги находится в цехах. К концу недели их доставят и приступят к монтажу. Они будут с подсветкой. Также начинаются работы по ремонту мозаичных композиций. Те композиции, которые не имеют мозаику, будут отделываться также в едином стиле, – рассказал начальник отдела благоустройства КГХ Дмитрий Ларченко на выездном совещании под председательством первого заместителя мэра Улан-Удэ Сергея Гашева.


По проекту основную площадь сквера разделят на семь зон, которые будут выделятся цветной окантовкой тротуарных дорожек. Это зона для занятий спортом, площадка с сухим фонтаном, место для детей от 1-5 лет, тихая зона, детская площадка с существующим игровым комплексом «Кремль», который отремонтируют, две зоны с существующими мозаичными композициями. Также предусмотрена центральная площадка и зона отдыха террасного исполнения.


По итогам совещания Сергей Гашев поручил активизировать работы по обустройству лестницы, пандуса и сухого фонтана.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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благоустройство

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