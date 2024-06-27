Общество 27.06.2024 в 11:29

Утром в Улан-Удэ утонул молодой парень

Отдыхая с компанией, он решил искупаться
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Текст: Елена Кокорина
Утром в Улан-Удэ утонул молодой парень

Информацию об утонувшем молодом человеке 24-х лет сообщили в мэрии города Улан-Удэ. По предварительным данным, он отдыхал с компанией и решил искупаться. Подробности трагического происшествия пока не уточняются.

В мэрии города напоминают, что матросы-спасатели ежедневно патрулируют водоемы Улан-Удэ.

- Особое внимание уделяют наиболее опасным местам, где были случаи гибели людей. Это протока Степная, участок реки Уда в районе улицы Трубачеева, карьер в мкрн Тулунжа.

Также в ведомстве информируют о том, что за прошедшие сутки рост воды в реке Селенга составил 21 см и находится сейчас на уровне 107 см.

- Выход воды на пойму и подтопление низменных участков начинается при уровне 230 см. Вода прибывает из-за дождей в Монголии, - сообщают в МКУ «Безопасный город».

Спасатели напоминают, что основными причинами гибели на воде являются купание в состоянии алкогольного опьянения, отсутствие контроля за детьми со стороны родителей, купание в необорудованных или запрещенных местах, где отсутствуют спасатели и не обеспечено наблюдение за купающимися. Дети могут купаться только под присмотром законных представителей или родителей, с соблюдением всех правил безопасности. С ребенком должен сохраняться зрительный контакт, его ни в коем случае нельзя выпускать из виду.

Фото: Елена Кокорина

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