В Улан-Удэ две улицы соединят полноценной дорогой

- Это грунтовая дорога очень популярна у наших горожан, по ней, петляя можно объехать заторы на улицах Трубачеева и Терешковой. Поэтому мы решили приводить ее в порядок. Три с половиной года назад мы разработали проект и вели переговоры с жильцами частного сектора, чтобы построить современную дорогу и соединить сквозным проездом улицы Солнечную и Трубачеева. Чтобы сделать новую 7-метровую дорогу, мы выкупили у хозяев три земельных участка и снесли дома, - рассказал мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.





В Улан-Удэ продолжаются работы на дороге в переулке Карьерный. Как сообщили в мэрии города, сейчас там переносят инженерные сети. После завершения ремонта, который идет по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», дорога полноценно соединит две большие улицы Октябрьского района - Солнечную и Трубачеева.К обновлению дороги в переулке Карьерный протяженностью 360 метров приступили в апреле. Все это время там ведется трудоемкая работа по переносу инженерных сетей. Траншеи копают вручную, чтобы не повредить существующие сети. После завершения работ начнут обустраивать ливневую канализацию, а затем заасфальтируют дорожное полотно. После этого на улице Трубачеева поставят светофор, чтобы движение не было стихийным, как раньше.Открыть обновленную дорогу планируют к осени.Всего в 2024 году в Улан-Удэ по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» отремонтируют 11 участков автодорог. На масштабные работы выделено 550 млн рублей.Фото: мэрия Улан-Удэ