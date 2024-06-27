Общество 27.06.2024 в 11:35

В Улан-Удэ две улицы соединят полноценной дорогой

Для этого мэрии пришлось выкупить и снести несколько домов
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ две улицы соединят полноценной дорогой
В Улан-Удэ продолжаются работы на дороге в переулке Карьерный. Как сообщили в мэрии города, сейчас там переносят инженерные сети. После завершения ремонта, который идет по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», дорога полноценно соединит две большие улицы Октябрьского района - Солнечную и Трубачеева.

- Это грунтовая дорога очень популярна у наших горожан, по ней, петляя можно объехать заторы на улицах Трубачеева и Терешковой. Поэтому мы решили приводить ее в порядок. Три с половиной года назад мы разработали проект и вели переговоры с жильцами частного сектора, чтобы построить современную дорогу и соединить сквозным проездом улицы Солнечную и Трубачеева. Чтобы сделать новую 7-метровую дорогу, мы выкупили у хозяев три земельных участка и снесли дома, - рассказал мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.


К обновлению дороги в переулке Карьерный протяженностью 360 метров приступили в апреле. Все это время там ведется трудоемкая работа по переносу инженерных сетей. Траншеи копают вручную, чтобы не повредить существующие сети. После завершения работ начнут обустраивать ливневую канализацию, а затем заасфальтируют дорожное полотно. После этого на улице Трубачеева поставят светофор, чтобы движение не было стихийным, как раньше.

Открыть обновленную дорогу планируют к осени.

Всего в 2024 году в Улан-Удэ по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» отремонтируют 11 участков автодорог. На масштабные работы выделено 550 млн рублей.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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ремонт дороги

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