Третий мост в Улан-Удэ достроят не раньше, чем через два года

График финансирования строительства третьего моста через Уду в столице Бурятии продлен на два года. Об этом сообщил сегодня глава Бурятии в ходе своего отчета о результатах деятельности правительства республики перед депутатами Народного Хурала.«По понятным причинам средства перенесены. Понятные причины – это не подрядчики, это источники финансирования. Поэтому есть сдвижка в связи с растяжкой финансирования данного проекта в целом», - сообщил Алексей Цыденов.Напомним, строительство третьего моста через Уду, который уже получил название «Талаан» («Удача»), началось весной 2020 года. Первоначально объект стоимостью 7,5 млрд рублей планировали сдать в 2024 году.На данный момент основной конструктив моста уже готов. Осталось завершить его обустройство – установить перильные ограждения, опоры освещения, а также уложить асфальт. Помимо этого, строителям предстоит устроить 3 транспортные развязки, 3 путепровода, в том числе тоннель под железной дорогой.Как уже сообщалось, длина моста составит 202 метра, ширина - 26 метров. Там будет четыре полосы для движения.Фото: телеграм-канал Евгения Луковникова