Общество 27.06.2024 в 12:13

Лучшим водителям трамвая в Улан-Удэ вручили путевку в Горячинск

Также их наградили денежной премией
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Текст: Служба информации "Номер один"
Лучшим водителям трамвая в Улан-Удэ вручили путевку в Горячинск

В течение двух месяцев 135 водителей боролись за звание лучшего водителя трамвая.

Конкурс проводился в двух категориях: для новичков со стажем до 3 лет, для профессионалов со стажем свыше 3 лет. По итогам конкурса в категории со стажем до 3 лет победительницей стала Наталья Васильева, в категории со стажем свыше 3 лет Любовь Батурина.

– Я пришла в МУП «Управление трамвая» в 2015 году. Случайно увидела объявление в трамвае, что идет набор. Прошла обучение и с 2016 года работаю водителем. Мне нравится моя работа, – рассказала Любовь Батурина.

Водители трамваев соревновались в знании правил дорожного движения, в правильной приемке подвижного состава и технике вождения.

– Чтобы трамваи надежно и комфортно перевозили пассажиров, важна работа каждого сотрудника предприятия – от слесаря до диспетчера. Поздравляю всех вас с окончанием конкурса и хорошими результатами! То, что вы делаете каждый день – важно для каждого пассажира, который заходит к вам в трамвай. Ведь эти люди выбрали именно этот вид транспорта и доверяют вам, – сказал на вручении наград победителям первый заместитель мэра Улан-Удэ Сергей Гашев.

Все победители и призеры конкурса награждены грамотами и поощрены денежной премией.

Водителям, занявшим 1, 2, 3 места, по итогам конкурса повышен квалификационный разряд. Также тем, кто занял первые места, вручили путевку в Горячинск.

 

Фото: скришот видео, администрация города

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