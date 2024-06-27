Общество 27.06.2024 в 12:13

Пьяного мотоциклиста в Бурятии лишат свободы на 7 месяцев

Его железного коня заберут в доход государства
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Текст: Елена Кокорина
Пьяного мотоциклиста в Бурятии лишат свободы на 7 месяцев

Сельчанина из Бурятии лишили свободы за управление мотоциклом в пьяном виде. Суд назначил ему 7 месяцев колонии-поселения.

Как рассказали в прокуратуре республики, житель села Хонхолой Мухоршибирского района был привлечен к уголовной ответственности за вождение в нетрезвом виде еще в марте 2022 года.

- Несмотря на наличие судимости, спустя ровно два года он снова сел за руль «ИЖ Юпитер 5» в состоянии алкогольного опьянения. Задержали его сотрудник ДПС на одной из улиц в селе Новый Заган, - прокомментировали в ведомстве.

Мухоршибирский районный суд приговорил виновного к 7 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении и на 2 года 8 месяцев лишил прав.

Мотоцикл, на котором было совершено преступление, конфискован в доход государства.

Фото: Номер один

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