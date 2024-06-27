Мэрия Улан-Удэ приведет в порядок школу Олимпийского резерва

Прокуратура Советского района проверила спортивную школу олимпийского резерва №10, что находится на ул. Кабанской в Улан-Удэ, и нашла там нарушения. В частности, в спортшколе не работает вентиляция, а зимой в здании холодно.

Прокуратура обнаружила, что в спортивных залах отсутствует система вентиляции, а в раздевалках, душевых, санузлах и административных помещениях находится в нерабочем состоянии. Зимой в помещениях спортшколы температура воздуха опускается до 15-17 градусов.

При этом спортшкола неоднократно направляла в мэрию заявки о выделении денег на ремонт вентиляции и утепление стен, однако так ничего и не получила.

В 2023 году школа даже разработала проектно-сметную документацию на системы вентиляции и на утепление стен. Общая стоимость работ по ремонту, согласно документам, составила около 15 мдл рублей.

В суде прокурор потребовал от школы обеспечить нормальные условия для получения детьми допобразования и устранить все нарушения.

Советский районный суд удовлетворил исковые требования прокурора и обязал мэрию и спортшколу привести в порядок вентиляцию и утеплить наружные стены здания.

Решение в законную силу пока не вступило.



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