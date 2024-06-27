Общество 27.06.2024 в 12:33

Мэрия Улан-Удэ приведет в порядок школу Олимпийского резерва

Здание давно нуждается в ремонте

A- A+
Текст: Лариса Ситник
Мэрия Улан-Удэ приведет в порядок школу Олимпийского резерва

Прокуратура Советского района проверила спортивную школу олимпийского резерва №10, что находится на ул. Кабанской в Улан-Удэ, и нашла там нарушения. В частности, в спортшколе не работает вентиляция, а зимой в здании холодно.

Прокуратура обнаружила, что в спортивных залах отсутствует система вентиляции, а в раздевалках, душевых, санузлах и административных помещениях находится в нерабочем состоянии. Зимой в помещениях спортшколы температура воздуха опускается до 15-17 градусов.

При этом спортшкола неоднократно направляла в мэрию заявки о выделении денег на ремонт вентиляции и утепление стен, однако так ничего и не получила.

В 2023 году школа даже разработала проектно-сметную документацию на системы вентиляции и на утепление стен. Общая стоимость работ по ремонту, согласно документам, составила около 15 мдл рублей.

В суде прокурор потребовал от школы обеспечить нормальные условия для получения детьми допобразования и устранить все нарушения.

Советский районный суд удовлетворил исковые требования прокурора и обязал мэрию и спортшколу привести в порядок вентиляцию и утеплить наружные стены здания.

Решение в законную силу пока не вступило.

 
Фото:ru.freepik.com

Теги
школа Спорт мэрия суд

Все новости

В Бурятии предприниматель спас от медведя колонну велосипедистов
27.06.2024 в 12:48
Спецназовец из Бурятии погиб на спецоперации
27.06.2024 в 12:36
Мэрия Улан-Удэ приведет в порядок школу Олимпийского резерва
27.06.2024 в 12:33
Пьяный улан-удэнец стрелял из травматического пистолета
27.06.2024 в 12:20
В «Горной компании» отметили 65-летие карьера «Татарский Ключ»
27.06.2024 в 12:14
Лучшим водителям трамвая в Улан-Удэ вручили путевку в Горячинск
27.06.2024 в 12:13
Пьяного мотоциклиста в Бурятии лишат свободы на 7 месяцев
27.06.2024 в 12:13
Третий мост в Улан-Удэ достроят не раньше, чем через два года
27.06.2024 в 11:57
В Бурятию ввезли тонны крабового мяса и палочек из Китая
27.06.2024 в 11:37
В Улан-Удэ две улицы соединят полноценной дорогой
27.06.2024 в 11:35
ЗУРХАЙ
с 26 июня по 2 июля

Читайте также
В Бурятии предприниматель спас от медведя колонну велосипедистов
О хищнике он сообщил в местный лесхоз
27.06.2024 в 12:48
Спецназовец из Бурятии погиб на спецоперации
Амгалан Ринчинов воевал на Донбассе с первых дней СВО и был не раз награжден
27.06.2024 в 12:36
Лучшим водителям трамвая в Улан-Удэ вручили путевку в Горячинск
Также их наградили денежной премией
27.06.2024 в 12:13
Пьяного мотоциклиста в Бурятии лишат свободы на 7 месяцев
Его железного коня заберут в доход государства
27.06.2024 в 12:13
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru