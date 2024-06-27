Спецназовец из Бурятии погиб на спецоперации

Вайбер-чат «Хоринск-инфо.24/7» сообщил о гибели в ходе спецоперации уроженца Хоринского района, командира отделения группы спецназа Амгалана Ринчинова. Он находился в зоне СВО с первых дней.Амгалан Ринчинов родился 27 августа 1997 года. Обучался в Хоринской средней школе №1, закончил 11 классов. С 2014 по 2019 годы учился в Байкальском государственном университете в Иркутске на факультете национальной безопасности.В 2019 году Амгалан подписал контракт на службу в армии. В зоне СВО он находился с первых дней. Был разведчиком, сапером. В звании младшего сержанта служил командиром отделения группы специального назначения роты спецназа, выполняя боевые задачи на передовой.Выполняя множество важных и ответственных задач, получил ранение, после которого снова вернулся на передовую. За взятие Красного Лимана был награжден орденом Мужества. Также был награждён медалью «За отвагу».Амгалан погиб 11 марта 2024 года. Дома у него остались родители, сестра и брат.В памяти близких людей Амгалан навсегда останется честным, добрым, справедливым, ответственным человеком, любящим сыном, братом, дядей. Сослуживцы вспоминают его как смелого бойца, который, несмотря на большой риск, всегда шёл вперёд.Фото: «Хоринск-инфо.24/7»