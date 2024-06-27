Общество 27.06.2024 в 12:36

Спецназовец из Бурятии погиб на спецоперации

Амгалан Ринчинов воевал на Донбассе с первых дней СВО и был не раз награжден
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Текст: Андрей Константинов
Спецназовец из Бурятии погиб на спецоперации
Вайбер-чат «Хоринск-инфо.24/7» сообщил о гибели в ходе спецоперации уроженца Хоринского района, командира отделения группы спецназа Амгалана Ринчинова. Он находился в зоне СВО с первых дней.

Амгалан Ринчинов родился 27 августа 1997 года. Обучался в Хоринской средней школе №1, закончил 11 классов. С 2014 по 2019 годы учился в Байкальском государственном университете в Иркутске на факультете национальной безопасности.

В 2019 году Амгалан подписал контракт на службу в армии. В зоне СВО он находился с первых дней. Был разведчиком, сапером. В звании младшего сержанта служил командиром отделения группы специального назначения роты спецназа, выполняя боевые задачи на передовой.

Выполняя множество важных и ответственных задач, получил ранение, после которого снова вернулся на передовую. За взятие Красного Лимана был награжден орденом Мужества. Также был награждён медалью «За отвагу».

Амгалан погиб 11 марта 2024 года. Дома у него остались родители, сестра и брат.

В памяти близких людей Амгалан навсегда останется честным, добрым, справедливым, ответственным человеком, любящим сыном, братом, дядей. Сослуживцы вспоминают его как смелого бойца, который, несмотря на большой риск, всегда шёл вперёд.

Фото: «Хоринск-инфо.24/7»
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