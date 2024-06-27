В Бурятии предприниматель спас от медведя колонну велосипедистов

Накануне лесники поблагодарили жителя Бурятии за проявленную сознательность, которая предотвратила встречу целой группы людей с опасным хищником. Заметив медведя недалеко от населенного пункта, он тут же сообщил о нем в Мухоршибирский лесхоз.

- Наша тайга богата не только обширной территорией леса, но и своим животным миром.

В трех километрах от села Баргузин, вдоль дороги был замечен взрослый медведь. Евгений Аввакумов не просто запечатлел зверя на видео, но и сообщил в лесхоз о нахождении хищника вблизи населенного пункта, - рассказали в Республиканском агентстве лесного хозяйства.

Сотрудники оперативно отреагировали и предупредили, движущуюся по этой же дороге колонну велосипедистов, состоящую из детей, именно этот факт и стал причиной тревоги неравнодушного человека. Известно, что мужчина является индивидуальным предпринимателем, с лесхозами работает в части установки видеонаблюдения, благодаря личному знакомству с лесниками удалось в короткие сроки организовать патруль и предотвратить возможные последствия.

Первый заместитель руководителя Дмитрий Баклашкин вручил Евгению Аввакумову Благодарственное письмо, сообщили в РАЛХ.

Фото: РАЛХ