Общество 27.06.2024 в 12:48

В Бурятии предприниматель спас от медведя колонну велосипедистов

О хищнике он сообщил в местный лесхоз
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Текст: Елена Кокорина
В Бурятии предприниматель спас от медведя колонну велосипедистов

Накануне лесники поблагодарили жителя Бурятии за проявленную сознательность, которая предотвратила встречу целой группы людей с опасным хищником. Заметив медведя недалеко от населенного пункта, он тут же сообщил о нем в Мухоршибирский лесхоз.

- Наша тайга богата не только обширной территорией леса, но и своим животным миром.

В трех километрах от села Баргузин, вдоль дороги был замечен взрослый медведь.          Евгений Аввакумов не просто запечатлел зверя на видео, но и сообщил в лесхоз о нахождении хищника вблизи населенного пункта, - рассказали в Республиканском агентстве лесного хозяйства.

Сотрудники оперативно отреагировали и предупредили, движущуюся по этой же дороге колонну велосипедистов, состоящую из детей, именно этот факт и стал причиной тревоги неравнодушного человека. Известно, что мужчина является индивидуальным предпринимателем, с лесхозами работает в части установки видеонаблюдения, благодаря личному знакомству с лесниками удалось в короткие сроки организовать патруль и предотвратить возможные последствия.

Первый заместитель руководителя Дмитрий Баклашкин вручил Евгению Аввакумову Благодарственное письмо, сообщили в РАЛХ.

Фото:  РАЛХ

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медведь опасность лесники

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