Жители Бурятии нашли способ заработать на банках

По данным Банка России, с начала года заемщики стали закрывать ипотеку досрочно гораздо реже. Досрочное погашение составило около 400 млрд рублей, что на 10% меньше, чем было за аналогичный период прошлого года. В Бурятии досрочное погашение снизилось еще больше, что объясняется распространением льготных ипотек и огромной разницей между ипотечными ставками и банковскими вкладами, позволяющими получать дополнительные доходы. А также использовать беспроцентные кредиты банков, закидывая их себе на вклады и получая дополнительный доход.По расчетам, жители Бурятии, взявшие ипотеку по текущим астрономически высоким ставкам в 19%, через 20 лет переплатят вчетверо, кроме возврата тела кредита. Именно поэтому заемщики, взявшие ипотеку, стремятся в первые один-два года максимально досрочно направлять все имеющиеся свободные средства на погашение процентов, ведь в первое время оплачиваются только они, а не тело кредита.Однако жители Бурятии оказались в наиболее выгодном положении по сравнению с заемщиками из других регионов.- Год назад я взял «Дальневосточную ипотеку» в 5 млн рублей под 3% годовых на 20 лет, гасил ее досрочно, но теперь банки подняли ставки по вкладам, и я решил положить деньги в банк, а через год бросить накопленные проценты на досрочное погашение, - поделился в одном из улан-удэнских мессенджеров заемщик Виталий. В ходе дискуссии в чате его коллеги отметили, что стратегия выбрана верная – банку досрочно ничего не надо отдавать.Как выяснилось, доход, получаемый между разницей процентов по льготной ипотеке и вкладами, может быть очень существенным, особенно по крупным суммам для погашения. Например, положив лишь на полгода условно 1 млн рублей под 18% годовых, к концу срока сумма дохода составит около 90 тыс. рублей. А 15%-ная разница в процентах между ипотечной ставкой и банковской ставкой доходности составит доход заемщика.Еще более выгодные стратегии используют заемщики, когда используют деньги банка для погашения процентов по ипотеке.- Банк выдал мне карту с лимитом в 800 тыс. рублей по программе год без процентов, я в первый месяц израсходовал эти деньги на закупку строительных материалов и теперь через год должен вернуть эти же 800 тысяч. Но свои 800 тысяч я положил в этом же банке банк под 16% на год и через год получу доход в 127 тыс. рублей.По словам заемщика, это означает, что он взял беспроцентный кредит в банке и в своем мобильном приложении положил эти же деньги на вклад, чтобы легально заработать на банке, ежемесячно оплачивая лишь минимальный платеж, входящий в погашение основной суммы задолженности.- Банки сегодня дают такую возможность заработать на их же деньгах, и эти схемы надо по максимуму использовать жителям Бурятии, особенно заемщикам со льготными ипотеками, что дает неплохую прибыль, - говорит финансист Андрей Раднаев.По его словам, речь идет не только о «Дальневосточной ипотеке», но и о других льготных ипотеках. И не только льготных, а обо всех займах, процент по которым ниже сегодняшних ставок в 17-18%.Эксперт говорит, что «он понимает заемщиков, которые хотят отправлять на погашение все свободные средства, поскольку долг висит, но с сегодняшними ставками пока выгоднее попридержать деньги на депозитах».Варианты с депозитами, по его словам, также дают возможность накапливать средства, формируя подушку безопасности. Ведь деньги, которые человек досрочно отдает банку, уже не получится использовать. А то, что накопилось на вкладе, может пригодиться на другие цели, если вдруг что-то произойдет. При этом финансист напомнил, что банки дают такую возможность зарабатывать на их же деньгах неслучайно. Часть заемщиков, по статистике, не обладает необходимой финансовой грамотностью и бдительностью и нередко забывает оплачивать минимальный платеж, либо снимает с кредитки наличные, или делает с них перевод и «попадает на проценты». Соответственно, решив заработать на деньгах банка, необходимо проявлять бдительность, стойкость и самодисциплину.Фото: «Номер один»