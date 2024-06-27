Общество 27.06.2024 в 14:15

Детские спортплощадки в центре Улан-Удэ превращаются в площадки для мусора

Похоже, что городские власти окончательно про них забыли
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Текст: Елена Кокорина
Детские спортплощадки в центре Улан-Удэ превращаются в площадки для мусора

«Народный фронт» выразил беспокойство относительно спортивный детских площадок, находящихся на улице Фрунзе. Территории предназначенные для развития и отдыха детворы становятся похожим на настоящие «заброшки».

- Где проводят время дети, живущие в центре Улан-Удэ? Точно не на спортивных площадках возле дома, - пишут «фронтовики». - На новой спортивной площадке по улице Фрунзе, 13 ребят ждут переполненные мусорные баки, баскетбольное кольцо без кольца и футбольные ворота без сеток. Другая площадка – футбольная коробка по улице Фрунзе, 9 уже заросла, и даже не травой, а деревьями. Вряд ли ее ремонтировали в последние 10 лет, так как асфальтовое покрытие на ней все в трещинах и ямах.

«Народный фронт» обращается в администрацию города и просит устранить недостатки.

- За спортивными площадками, как старыми, так и новыми, нужен догляд. А нашим детям нужны полноценные места для занятий спортом, - добавляют в группе «Народного фронта».

Фото: скриншот видео «Народный фронт»

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спортивная площадка мусор дети

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