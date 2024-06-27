Общество 27.06.2024 в 15:06

Находчивого пожарного в Бурятии отблагодарили за спасение малыша

4-летний ребенок запаниковал, оказавшись запертым в квартире
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Текст: Елена Кокорина
Находчивого пожарного в Бурятии отблагодарили за спасение малыша

Накануне жительница поселка Заиграево в Бурятии отблагодарила пожарного за профессионализм и оперативность. Мужчина забрался на балкон третьего этажа и успокоил маленького мальчика, который оказался запертым в квартире.

- За несколько дней до этого женщина позвонила в пожарную часть и сообщила, что её 4-летний ребёнок закрыл входную дверь и самостоятельно не смог её открыть. Малыш сильно испугался. К месту вызова выехал дежурный караул Заиграевского отряда ГПС РБ. При помощи пожарной лестницы огнеборец Андрей Куприянов поднялся на балкон третьего этажа, открыл входную дверь квартиры и успокоил напуганного малыша, - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

Фото: РА ГО и ЧС


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