Общество 27.06.2024 в 15:54
В центре Улан-Удэ под снос пойдет здание школы
Местных жителей просят обходить строительный участок стороной
Текст: Елена Кокорина
Школу №60, находящуюся на улице Смолина, городские власти решили снести. В связи с этим, с 1 июля у здания школы перекроют тротуар.
- В рамках комплексного развития территории жилой застройки центральной части Улан-Удэ будет снесено старое здание школы № 60 по улице Смолина, 51. Для обеспечения безопасности горожан с 1 июля перекроют тротуар, проходящий вдоль школы, - сообщили в администрации Советского района.
Чиновники уверяют, что все работы завершатся уже в конце июля.
- Уважаемые горожане, просим вас с пониманием отнестись к временным неудобствам. Маршрут обхода указанного участка указан на схеме зеленой стрелкой, - уточнили в мэрии города.
Фото: мэрия Улан-Удэ
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