В центре Улан-Удэ под снос пойдет здание школы

Школу №60, находящуюся на улице Смолина, городские власти решили снести. В связи с этим, с 1 июля у здания школы перекроют тротуар.

- В рамках комплексного развития территории жилой застройки центральной части Улан-Удэ будет снесено старое здание школы № 60 по улице Смолина, 51. Для обеспечения безопасности горожан с 1 июля перекроют тротуар, проходящий вдоль школы, - сообщили в администрации Советского района.

Чиновники уверяют, что все работы завершатся уже в конце июля.

- Уважаемые горожане, просим вас с пониманием отнестись к временным неудобствам. Маршрут обхода указанного участка указан на схеме зеленой стрелкой, - уточнили в мэрии города.

Фото: мэрия Улан-Удэ