В Бурятии детей защитят от родителей-уголовников

Сегодня на сессии Хурала Бурятии депутаты внесли изменения в закон «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав». Принятые поправки наделяют эти комиссии новыми полномочиями. Теперь они должны будут выявлять семьи, в которых дети живут с лицами, ранее судимыми за особо тяжкие преступления против жизни, здоровья и половой неприкосновенности несовершеннолетних. С такими семьями они будут вести профилактическую работу, оказывая детям необходимую социальную и психологическую помощь.С инициативой внести данные изменения в закон выступила прокуратура Бурятии. По данным ведомства, за 2023 – 4 месяца 2024 года в Бурятии 549 ранее судимых граждан совершили преступления против жизни и здоровья человека, 14 из них – в отношении несовершеннолетних. При этом 11 потерпевших детей находились в социальной взаимосвязи с преступником (родители, близкие родственники, сожители родителей).В этот же период 41 ранее судимых граждан совершили преступления на сексуальной почве. В 13 случаях потерпевшими стали несовершеннолетние, 4 из них находились в социальной взаимосвязи с преступниками.«Анализ социального статуса семей, в которых проживали пострадавшие от преступных посягательств дети, показал, что в ряде случаев имеет место социальное неблагополучие, наличие неполных семей, посторонних лиц, сожителей, иных знакомых, отсутствие контроля со стороны родителей за жизнью ребенка, его физическим и психическим состоянием», - сообщила выступавшая с докладом представитель прокуратуры.Сейчас, по данным МВД Бурятии, на профилактическом учете состоит 92 гражданина, судимых за преступления в отношении несовершеннолетних. 89 из них совершили преступления против их половой неприкосновенности.«Принимая во внимание латентный характер совершаемых против детей преступлений, необходимо проведение скоординированной работы всех субъектов системы профилактики на муниципальном уровне для своевременного вмешательства и защиты их прав и законных интересов. Принятие законопроекта позволит выявлять семьи, где права несовершеннолетних на благоприятные и безопасные условия жизни могут нарушаться, где их жизнь, физическое, психическое здоровье подвергается риску, оказывать им необходимый комплекс мер социальной поддержки», - резюмировала представитель прокуратуры.Депутаты предложение надзорного ведомства поддержали. Предложенные поправки были приняты единогласно.Фото: pixabay.com