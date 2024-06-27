Из бутика в Улан-Удэ украли национальные бурятские платья

Накануне молодая улан-удэнка украла в магазине два национальных бурятских женских платья. Поняв, что они малы ей, она, недолго думая, продала их по дешевке.

Как рассказали в МВД республики, кража произошла 19 июня в бутике торгового центра.

- Женщина днем похитила с вешалок два национальных бурятских женских платья, пропажу которых работники павильона выявили только в ходе просмотра записей с камеры видеонаблюдения. Ущерб составил около 11 тысяч рублей. В результате розыска была установлена и задержана подозреваемая. Ею оказалась нигде не работающая, ранее привлекавшаяся к уголовной ответственности за неоднократные кражи и грабеж 34-летняя улан-удэнка, - рассказали в полиции.

Пока продавец была занята другим покупателем, женщина одно за другим сложила понравившиеся платья в сумку и покинула торговую точку. В уборной находящегося рядом рынка она примерила их, но одежда оказалась мала. Похищенные вещи воровка стала предлагать местным продавцам, но в итоге за 5 тысяч рублей сбыла посетительнице.

В полиции завели уголовное дело. Ведется дознание.

Фото: Номер один