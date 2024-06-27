Почти сто семей центральной части Улан-Удэ получили новые квартиры

С начала года в столице Бурятии 83 семьи стали собственниками новых квартир, а девяти семьям, которые проживали в частных домах, выплатили компенсацию. Это первые видимые результаты проекта комплексного развития центральной части города в рамках реализации мастер-плана. Переселение жителей позволило освободить территорию для строительства новой школы. В рамках проекта было расселено и снесено 18 жилых домов по улицам Банзарова, Смолина и Кузнечная.Как сообщили в Управлении комплексного развития территорий, многие жители уже отметили новоселье и переехали из старых и ветхих домов в новые комфортные квартиры. Как признаются сами жители, они ждали этого момента ни один год.«Единственным преимуществом наших старых квартир было их расположение в центре города. Нам все время приходилось приносить воду и топить печь, а туалет находился на улице. Мыпрожили так пятьдесят лет. Сейчас я переехала в благоустроенную квартиру со всеми удобствами недалеко от центра города, как я и хотела», - поделилась впечатлениями жительница Улан-Удэ Инна.«Новую квартиру получила в том районе, где хотела. Условия здесь намного лучше, чем на улице Банзарова. Теперь мне не приходится топить печь и носить воду. Квартира хорошая, мне нравится», - рассказала еще одна жительница Виктория.«Сотрудники компании «Пик Байкала» делали всё возможное, чтобы жители, чьи дома попали в проект КРТ, получили квартиры в районах, которые выбрали они сами. Кроме того, в основном были подобраны аналогичные квартиры с таким же количеством комнат, площадью и, конечно, в чистовой отделке», - отметил начальник Управления комплексного развития территорий Бурятии Зана Тумуров.Компания-застройщик «Пик Байкала» уже демонтировала старые дома и подготовила участок для строительства школы на 760 мест.Фото: пресс-служба правительства Бурятии