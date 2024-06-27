Общество 27.06.2024 в 17:27

90 выпускникам в Улан-Удэ вручили сегодня дипломы колледжа искусств

В учреждении прошла торжественная церемония вручения дипломов выпускникам 2024 года
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Текст: Служба информации "Номер один"
90 выпускникам в Улан-Удэ вручили сегодня дипломы колледжа искусств

Дипломы об окончании колледжа искусств имени Чайковского получили 90 выпускников - молодые, талантливые, перспективные, готовые специалисты в сфере культуры и искусств. Из 90 выпускников - 15 отличников.

На торжественную церемонию собрались все те, кто душой и сердцем болеет за уже бывших студентов колледжа – родители и педагоги, административный состав колледжа, представители министерства культуры Бурятии, студенты учебного учреждения.

- Добрый день, дорогие наши выпускники, родители, педагоги, ветераны педагогического труда, уважаемые приглашенные. Сегодня очень волнительный день, мы выпускаем наших птенцов в самостоятельное плавание. Четыре года прошли быстро, казалось бы недавно, на этой сцене мы вручали вам студенческие билеты, а сегодня вручаем вам дипломы. Вы прошли очень длинный путь, который огранен фестивалями и поездками, конкурсами и концертами. В этом году мы вручаем ровно 90 дипломов. Рад за всех, кто дошел до финала. С праздником, дорогие друзья, - поздравил директор колледжа искусств Баир Турбянов.

Пожелали большого творческого пути и поздравили выпускников первый заместитель министра культуры Бурятии Анна Никитина и начальник отдела искусств, народного творчества министерства культуры Бурятии Наталья Попова.

Директор Республиканского центра народного творчества Альбина Гомбоева отметила, что в учреждении РЦНТ всегда рады видеть выпускников колледжа искусств.


Фото: Номер один

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