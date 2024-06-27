В Бурятии будут отмечать День профсоюзов

Сегодня на сессии Хурала Бурятии депутаты внесли изменения в закон «О праздничных днях и памятных датах в РБ». Поправки вводят в республике еще один праздник - День профессиональных союзов.Как сообщил депутат Виталий Лыгденов, День профессиональных союзов будут отмечать 14 ноября. Выбор даты связан с датой проведения I Бурятской межсоюзной профсоюзной конференции (14 ноября 1948 года), положившей начало деятельности республиканского совета профессиональных союзов.Депутат пояснил, что законопроект разработан «в целях развития социального партнерства, защиты прав трудящихся, формирования уважительного отношения к труду и популяризации деятельности профессиональных союзов на территории Бурятии».Сейчас в структуру «Объединения организаций профсоюзов Республики Бурятия» входят 15 республиканских отраслевых профсоюзов, 8 первичных профсоюзных организаций и 6 профсоюзных организаций, работающих по соглашениям и договорам.По состоянию на 1 января 2024 года общая численность членов профсоюзных организаций в Бурятия составляет свыше 93 тысяч человек.Фото: «Номер один»