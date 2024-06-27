Общество 27.06.2024 в 17:43

В Бурятии будут отмечать День профсоюзов

В республиканские профсоюзы входят свыше 93 тысяч работников
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии будут отмечать День профсоюзов
Сегодня на сессии Хурала Бурятии депутаты внесли изменения в закон «О праздничных днях и памятных датах в РБ». Поправки вводят в республике еще один праздник - День профессиональных союзов.

Как сообщил депутат Виталий Лыгденов, День профессиональных союзов будут отмечать 14 ноября. Выбор даты связан с датой проведения I Бурятской межсоюзной профсоюзной конференции (14 ноября 1948 года), положившей начало деятельности республиканского совета профессиональных союзов.

Депутат пояснил, что законопроект разработан «в целях развития социального партнерства, защиты прав трудящихся, формирования уважительного отношения к труду и популяризации деятельности профессиональных союзов на территории Бурятии».

Сейчас в структуру «Объединения организаций профсоюзов Республики Бурятия» входят 15 республиканских отраслевых профсоюзов, 8 первичных профсоюзных организаций и 6 профсоюзных организаций, работающих по соглашениям и договорам.

По состоянию на 1 января 2024 года общая численность членов профсоюзных организаций в Бурятия составляет свыше 93 тысяч человек.

Фото: «Номер один»

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