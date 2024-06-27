В Улан-Удэ высадили все цветы

В Улан-Удэ завершается высадка цветов. Общественные места и магистральные улицы украшают петуниями, ирисами, лилейниками, луговиками и т.д. Всего в Улан-Удэ было высажено цветов на площади более 8 тысяч квадратных метров.

Более 200 кашпо с петуниями разных сортов развесили по ул. Терешковой, Ербанова, Сухэ-Батора, Лимонова и другим улицам.

Фото: администрация г. Улан-Удэ