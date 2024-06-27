В Бурятии приняли антиалкогольный закон

Сегодня, 27 июня, на 6 сессии депутаты Народного Хурала республики Бурятия приняли поправки к закону «О некоторых вопросах правового регулирования в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Республики Бурятия». Инициатором внесения изменений в законодательный акт, ужесточающих продажу алкоголя, выступило правительство Бурятии. Антиалкогольный законопроект станет еще одной мерой из комплекса борьбы с избыточным потреблением алкоголя в республике.

Бурятия подошла к черте, когда приходится выбирать между жизнью и смертью. Республика оказалась в числе самых неблагополучных российских регионов по целому ряду факторов, главный из которых – высочайшая доступность алкоголя и гиперпотребление. За три последних года потребление алкоголя в регионе увеличилось на 10%, что вызвало целый ряд проблем: рост ДТП в пьяном виде, рост числа преступлений в состоянии алкогольного опьянения и низкая продолжительность жизни.

С докладом на сессии выступил министр промышленности, торговли и инвестиций республики Виктор Винокурцев. Как он сообщил, поправки в закон вносятся с целью «сохранения, улучшения здоровья населения, снижения заболеваемости и смертности граждан вследствие употребления алкогольной продукции, улучшения демографической ситуации за счет сокращения потребления населением алкоголя, а также предотвращения социальных проблем, вызванных чрезмерным употреблением алкогольной продукции, правительство подготовило законопроект о введении дополнительных ограничений по розничной продаже алкогольной и спиртсодержащей продукции на территории Бурятии».

Согласно данным национального рейтинга трезвости регионов России, в 2023 году Бурятия стала антилидером, заняв 85 место из 85. По итогам 2023 года Бурятия находится на пятом месте среди регионов с наибольшим удельным весом преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. Каждое пятое ДТП совершено водителями, находящимися в состоянии алкогольного опьянения. В 2023 году увеличилось количество отравлений алкоголем и его суррогатами на 31,9% по сравнению с 2022 годом, также увеличилось количество отравлений алкоголем и его суррогатами со смертельным исходом – на 10%. Отмечается и увеличение случаев оказания медицинской помощи несовершеннолетним при отравлениях алкоголем – более 40%. Ежегодно наблюдается увеличение продаж алкоголя населению.

А ведь всего несколько лет назад ситуация не была такой страшной. Долгое время в республике принимались меры по формированию здорового образа жизни, не подразумевающие каких-либо ограничений или запретов. В республике открывались учреждения дополнительного образования для детей, спортивных объектов, новых библиотек, домов культуры, центров для творческого самовыражения, домов молодежи, созданы движения волонтерские, патриотические и других направленностей. Но все это работало до определенного периода. Однако два-три года назад республику захлестнул вал открытий «магазинов у дома», в том числе в многоквартирных домах, что резко увеличило доступность алкоголя.

Так, по данным Минпромторга РБ, объем реализации (потребления) на душу населения в пересчете на абсолютный алкоголь (с учетом пива) в 2023 году составил 5,78 литра этанола. Это на 4,7% выше значений 2022 года - 5,51 литра этанола и на 8,9% выше значений 2021 года, когда было выпито 5,27 литра этанола. По официальным данным, в Бурятии в 2023 году увеличилось количество отравлений алкоголем и его суррогатами на 31,9% по сравнению с 2022 годом, в том числе отравлений алкоголем и его суррогатами со смертельным исходом на 10,1%.

В результате республика подошла к необходимости жестких мер по противодействию алкоголизации.

Как сообщил Виктор Винокурцев, законопроектом предусматривается запрет продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции с 20:00 до 11:00 взамен действующего ограничения с 21:00 до 9:00. Также запрещается розничная торговля любым алкоголем в многоквартирных домах (МКД). Для объектов общественного питания в городе Улан-Удэ, расположенных в МКД, вводится норма: продавать алкоголь можно, если зал обслуживания посетителей площадью не менее 50 квадратных метров. Однако это не коснется ресторанов. Магазинам же, расположенным в жилых домах, о продаже алкоголя придется забыть навсегда. Но и здесь есть оговорка — ограничение не коснется магазинов в пристройках.

Компаниям, которые торгуют алкоголем, необходимо будет поднять уставный капитал с 60 000 рублей до 300 000 рублей при получении лицензии. Будут введены дополнительные дни запрета розничной продажи алкоголя во Всемирный день здоровья (7 апреля), День семьи, любви и верности (8 июля), Всероссийский день трезвости и борьбы с алкоголизмом (11 сентября), новогодние каникулы с 4 по 8 января, Сагаалган,праздник Весны и Труда (1 мая), День России (12 июня), День народного единства (4 ноября). Общее число дней запрета продажи алкоголя в году cтaнeт 17.

- Ограничения по продаже алкоголя затронут лишь 17% объектов торговли: это 448 точек из 2684, расположенных в нежилых помещениях многоквартирных домов, - сообщил он. - При этом торговля продуктами там не прекратится.

Хоть и с поправками, но сразу в двух чтениях, закон приняли. 55 депутатов высказались «за», «против» никто, двое «воздержались», шесть не голосовали.



Фото: "Номер один"