В Бурятии на загрязнителей реки возбудили уголовку

Сотрудники Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры продолжают решать проблему загрязнения реки Модонкуль в Закаменском районе Бурятии.«Загрязняющие вещества в реку поступают с территории бывшего Джидинского вольфрамо-молибденового комбината, а также из штольни «Западная» рудника Холтосон. По принятым прокуратурой мерам суд возложил обязанность по ликвидации объекта накопленного вреда окружающей среде, образовавшегося в результате деятельности комбината, на правительство Бурятии», - сообщили в надзорном ведомстве.Помимо этого, по иску природоохранной прокуратуры собственника штольни обязали принять меры, чтобы не допустить попадание неочищенных шахтных вод в Модонкуль. Однако он ничего не предпринял.«В связи со злостным уклонением от исполнения решения суда по инициативе прокуратуры возбуждено и расследуется уголовное дело», - добавили в прокуратуре.На днях природоохранная прокуратура провела совещание с органами власти, где решали, как прекратить негативное воздействие на Модонкуль.«По результатам совещания выработаны конкретные предложения, направленные на минимизацию и ликвидацию причиняемого компонентам окружающей среды вреда. Ситуация находится под постоянным контролем прокуратуры», - заверили в надзорном ведомстве.Фото: «Номер один»