Общество 28.06.2024 в 09:51

В Бурятии на загрязнителей реки возбудили уголовку

Хозяин штольни проигнорировал решение суда
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии на загрязнителей реки возбудили уголовку
Сотрудники Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры продолжают решать проблему загрязнения реки Модонкуль в Закаменском районе Бурятии.

«Загрязняющие вещества в реку поступают с территории бывшего Джидинского вольфрамо-молибденового комбината, а также из штольни «Западная» рудника Холтосон. По принятым прокуратурой мерам суд возложил обязанность по ликвидации объекта накопленного вреда окружающей среде, образовавшегося в результате деятельности комбината, на правительство Бурятии», - сообщили в надзорном ведомстве.

Помимо этого, по иску природоохранной прокуратуры собственника штольни обязали принять меры, чтобы не допустить попадание неочищенных шахтных вод в Модонкуль. Однако он ничего не предпринял.

«В связи со злостным уклонением от исполнения решения суда по инициативе прокуратуры возбуждено и расследуется уголовное дело», - добавили в прокуратуре.

На днях природоохранная прокуратура провела совещание с органами власти, где решали, как прекратить негативное воздействие на Модонкуль.

«По результатам совещания выработаны конкретные предложения, направленные на минимизацию и ликвидацию причиняемого компонентам окружающей среды вреда. Ситуация находится под постоянным контролем прокуратуры», - заверили в надзорном ведомстве.

Фото: «Номер один»
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