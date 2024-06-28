Общество 28.06.2024 в 10:15

За езду без прав у жителя Бурятии конфисковали автомобиль жены

Не согласившись с решением суда он пытался его оспорить
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Текст: Елена Кокорина
За езду без прав у жителя Бурятии конфисковали автомобиль жены

В Бурятии жителя Закаменского района, систематически управляющего автомобилем без водительских прав, приговорили к обязательным работам. Помимо этого суд решил конфисковать у него автомобиль, который по праву принадлежал его жене.

Как рассказали в прокуратуре республики, в 2022 году мужчина был лишен права управления транспортным средством, но проигнорировав это обстоятельство, через год был задержан сотрудниками ДПС за рулём автомобиля.

- За это его привлекли к административной ответственности. В январе 2024 года в городе Закаменске был остановлен автомобиль «Тойота Королла Филдер», которым снова управлял виновный. Это стало основанием для возбуждения в отношении него уголовного дела, - комментируют в ведомстве.

Закаменский районный суд приговорил нарушителя к 200 часам обязательных работ и на 1,5 года лишил прав. Автомобиль, принадлежащий супруге осужденного, на котором совершено преступление, был конфискован в доход государства.

- Осужденный обжаловал приговор суда в части изъятия автомобиля в суд апелляционной инстанции. Между тем, Верховный суд республики, проверив законность постановленного решения, оставил его без изменения, - добавили в прокуратуре.

Фото: Номер один

 

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права водители конфискация суд

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