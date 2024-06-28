Компания в Бурятии незаконно ушла от налогов на 2,8 млн рублей

Бурятской компании пришлось заплатить почти 3 миллиона рублей в качестве штрафа за недостоверное декларирование товаров. Как рассказали в службе судебных приставов республики, организация заключила контракт с китайской фирмой на поставку электронных сигарет.

- Во время прохождения таможенного контроля в декларацию были внесены недостоверные сведения. Не были указаны влияющие на классификацию товаров сведения о наличии в их составе никотина, что послужило основанием для освобождения от уплаты таможенной пошлины, акциза на жидкости для электронных систем доставки никотина, а также суммы НДС, что в общей сумме составило свыше 2,8 миллиона рублей, - прокомментировали приставы.

Компанию за это привлекли к административной ответственности и обязали выплатить штраф, равный неуплаченной сумме таможенных пошлин и налогов. Исполнительный документ для принудительного взыскания был направлен в отделение судебных приставов г. Улан-Удэ.

- После возбуждения исполнительного производства должник предоставил документы о погашении половины суммы долга. Оставшиеся 1,4 миллиона рублей были взысканы судебными приставами с банковских счетов организации, - добавили в УФССП по Бурятии.

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