Пепельные улиты откладывают голубые яйца в заповеднике Бурятии

В группе «Заповедное Подлеморье» рассказали о появлении в Баргузинском заповеднике Сибирского пепельного улита. Но простенькие серенькие птички с виду не так просты на самом деле.

- Селятся они обычно в гнездовых ямках среди редких кустарников, но могут и в старых гнездах дроздов, - рассказывают в «Заповедном Подлеморье». - Откладывают яйца своеобразной окраски: яркие зеленовато-голубые, с темно-бурыми пятнами и точками, образующими в широкой части яйца темный поясок. Насиживают кладку яиц вдвоем, но водит выводок только самец. Не боятся путешествовать и умеют плавать – при опасности птенцы могут переплыть небольшой участок воды. Также взрослые могут плавать при сборе корма: различных наземных и водных беспозвоночных, личинок водных насекомых, мелкой рыбы.

Фото Сибирского пепельного улита в Баргузинском заповеднике удалось сделать старшему научному сотруднику и фенологу «Заповедного Подлеморья» Наталье Гагариновой.



