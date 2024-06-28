Общество 28.06.2024 в 11:55

17 миллионов гостей посетили выставку «Россия»

На стенде Бурятии в эти дни проходят интересные мероприятия
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Текст: Андрей Константинов
17 миллионов гостей посетили выставку «Россия»
На международной выставке-форуме «Россия» (0+) встретили 17-миллионного посетителя. Им стал Егор Морозов, приехавший на выставку из Волгограда вместе со своей супругой Ольгой и двумя детьми.

Семье Морозовых вручили сертификат на трехдневное путешествие в Нижегородскую область. В Нижнем Новгороде они посетят кремль, музей «Русское искусство», Чкаловскую лестницу, парк 800-летия города и Верхне-Волжскую набережную. Также семью ждут речная прогулка по Волге и Оке и визит в Городец – город, основанный Юрием Долгоруким.

– Для нас это большой сюрприз. Мы рады побывать здесь и увидеть все вживую. Очень жаль, что выставка закрывается, но надеемся, что она откроется в другом формате. Ее интересно посетить всей семьей, посмотреть какая у нас большая и великая страна, – сказал Егор Морозов.

На выставке представлены все регионы России. На стенде Бурятии в эти дни проходят интересные мероприятия: выставка продукции агропромышленного комплекса, викторина «Чем живёт Бурятия?», мастер-классы «Оберег «Улзы», «Ароматизатор из трав с берегов Байкала «Ая-Ганга» и по игре в «Шагай наадан».

Гости стенда узнают пять интересных фактов о Бурятии:

1. В столице Бурятии – Улан-Удэ – построена самая большая школа на Дальнем Востоке. В одну смену там обучается 1270 человек.

2. Бурятия притягивает туристов своей природой. В республике вы найдёте и тайгу, и степи, и каскады гор, и пустыню, и долину потухших вулканов, и водопады, и даже вечную мерзлоту.

3. 80% береговой линии на Байкале с песчаными пляжами расположены на территории Бурятии, где сейчас строятся комфортабельные гостиничные комплексы.

4. В Бурятии находится центр буддизма России — Иволгинский дацан, хранящий нетленное тело Пандито Хамбо-ламы Этигэлова.

5. В Бурятии открылся единственный в России крытый лукодром. Площади спортивного комплекса доступны для спортсменов круглогодично.

Выставка «Россия» – это знакомство с многонациональной страной, её традициями и культурой, это важнейшие достижения, собранные на одной площадке. Выставка открыта по указу президента России, работает с 4 ноября 2023 года по 8 июля 2024 года на территории ВДНХ в Москве.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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