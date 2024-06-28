Улан-удэнские чиновники пересели на электросамокаты

Сегодня первый заместитель мэра Улан-Удэ Сергей Гашев и сотрудники нескольких Комитетов проверили на себе, насколько удобно и безопасно передвигаться по улицам на электросамокатах. Проехались чиновники по улице Терешковой.

– Для комфорта и безопасности горожан необходимо улучшать пешеходную инфраструктуру. В настоящее время разрабатывается соответствующая муниципальная программа. Специалисты анализируют пешеходные потоки, обследуют переходы, тротуары. Необходимо расширять зауженные места на тротуарах, своевременно перекладывать плитку на неровностях и другое, – резюмировал Сергей Гашев.

Для безопасности пешеходов оператор электросамокатов – компания «Вуш» в начале сезона ввела максимальные штрафы. За инциденты по вине пользователя электросамоката, повлекшие причинение вреда здоровью или имуществу третьих лиц, грозит штраф от 30 до 100 тысяч рублей.

- За езду в состоянии алкогольного или наркотического опьянения – 100 тысяч рублей. В обоих случаях предусмотрена и блокировка аккаунта пользователя. Если водитель не спешивается на пешеходном переходе сумму штрафа составит одну тысячу рублей, при передаче аккаунта детям до 18 лет - 10 тысяч рублей и блокировка аккаунта, при езде вдвоем – 5 тысяч рублей, - уточнили в мэрии города.

Фото: мэрия Улан-Удэ