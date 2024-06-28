В поселке Селенгинск ограничат движение через железнодорожный переезд

Движение через железнодорожный переезд в пос. Селенгинск Кабанского района будет ограничено с 28 по 29 июня (5559 км ВСЖД). В эти дни там будут проводиться ремонтные работы.

- В период с 18:00 28 июня до 21:00 29 июня движение автотранспортных средств через переезд может быть временно ограничено. Время указано местное. Объезд для автомобилей будет организован через близлежащий переезд в пос. Тресково (5563 км ВСЖД), - сообщили в пресс-службе ВСЖД.

Восточно-Сибирская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездок.

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