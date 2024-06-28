В селах Еравнинского района установили уличные фонари

В райцентре и еще нескольких селах Еравнинского района Бурятии установили уличное освещение. В Сосново-Озерске установили 18 фонарей на улицах Рыбзаводская, Сампилова, 60 лет Бурятии, Гастелло, общей протяженностью 1,5 км.

В с. Ширинга освещение появилось по улицам А. Мулонова и Клубная, а в Целинном по улице Сазонова. В общей сложности в этих двух населенных пунктах установили 23 фонаря.

Уличные фонари установили по наказам жителей за счет средств, выделенных из местного дорожного фонда.

- Жители нашего села рады, что на улицах стало светло. В сельской местности дети играют на площадках и стадионе, возвращаются домой, когда уже начинает темнеть, а наличие фонарей – это комфорт и безопасность. Благодарим всех причастных к появлению света на наших улицах, - поделилась впечатлениями Санжидма Хабаева, глава сельского поселения «Ширингинское».

Фото: минтранс РБ