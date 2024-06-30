В Бурятии кибермошенники расставляют новые сети

С 1 июля вступает в силу закон, согласно которому банки обязаны возвращать клиентам деньги, украденные мошенниками. Возместить клиенту нанесенный ущерб придется, если банк допустил перевод средств на мошеннический счет, определенный в специальной базе Центробанка. В республике с начала 2024 года жертвами мошенников стало почти 1300 человек, общий ущерб составил 273 млн рублей.Стоит отметить, что у мошенников тактика выманивания денег у населения постоянно совершенствуется. На смену одним уловкам приходят другие. Так, в Бурятии обман через телефонные звонки теряет свою популярность (когда все накопления с карты предлагают перевести на «безопасный счет», чтобы избежать блокировки средств, а затем вернуть). МВД по Бурятии в 2024 году зафиксировало резкое снижение количества подобных мошенничеств (994), что на 29% ниже показателей прошлого года. Значительно - на 40% - сократилось и число краж со счетов граждан в банках (453 случая). Между тем эти цифры абсолютно не отражают истинной ситуации с распространением мошенничества в России. Так, по данным федеральной статистики, около 80% потерпевших не обращаются в полицию, исходя из того, что украденная сумма не стоит затрат времени на обращение в правоохранительные органы.В то же время в МВД по Бурятии отмечают резко возросший уровень взломов аккаунтов в соцсетях и на Госуслугах. За пять месяцев 2024 года по республике произошло 500 взломов аккаунтов Госуслуг. Рост составил 474%! С помощью этих механизмов онлайн-мошенники оформляют микрозаймы на граждан и похищают средства. Общий ущерб от мошенничеств в республике по такой схеме составил 202 млн рублей. В связи с этим в ведомстве рекомендуют гражданам никому не сообщать код из СМС, поступивший от Госуслуг, не отвечать на сомнительные телефонные звонки через мессенджеры. Также необходимо отозвать на Госуслугах согласие на обработку персональных данных у банковских организаций и настроить вход на Госуслуги по паролю и коду из СМС-сообщения. Также нелишним будет включение на Госуслугах функции «восстановление доступа контрольным вопросом». Мошенник никогда не сможет догадаться, например, как звали вашу любимую кошку.Мошенники при всем многообразии уловок всегда используют два сценария.Это либо предложение «положенных вам дополнительно социальных выплат», скидок, бонусов - игра на алчности людей. Либо запугивание. Например, угрозы о том, что «ваш счет сейчас обнуляют», «оформляют кредит на ваши паспортные данные». Либо самая распространенная «фишка»: якобы банковские работники хотят перевести ваши деньги на финансирование армии Украины и грозят большим сроком за терроризм и экстремизм. В МВД по РБ отмечают, что ни один сотрудник полиции, Росфинмониторинга, банка, ФСБ, любого другого ведомства никогда не будет звонить клиенту банка и интересоваться состоянием его счета. Тем более выуживать данные, помогать, способствовать, переводить деньги на «безопасный счет» и делать другие манипуляции. Действительно, никому на свете, кроме ваших ближайших родственников, нет абсолютно никакого дела до ваших финансов. Поэтому, как только вам позвонил «сотрудник» и начал что-либо предлагать, сразу кладите трубку. По телефону никакие финансовые вопросы никогда и никем не решаются.Тем не менее, как только строгий голос «сотрудника» сообщает, что сейчас человек лишится всех денег, мозг человека часто переходит в нестабильное состояние. Вместо рационального режима сразу включаются эмоции, и человеку становится трудно заметить нестыковки в словах собеседника, а нередко и откровенный бред, что мешает распознать обман.В Бурятии к психологам все чаще обращаются люди, пострадавшие от действий мошенников.- Мошенники умеют «заходить» через самую уязвимую часть человека. И одновременно сами недоступны для обратной реакции. Когда деньги уже украдены, им очень сложно ответить, отомстить, вернуть деньги, и это вызывает еще большую фрустрацию, - говорит семейный психолог Агата Родионова.Действительно, если при обычных мошенничествах преступника чаще всего удается найти, то при киберпреступлениях они почти всегда остаются абсолютно безнаказанными. Ведь чаще всего колл-центры мошенников находятся за границей и наказать их почти невозможно,- Взаимодействие с мошенниками поднимает большую гамму чувств, которые в целом трудно прожить. Настолько трудно, что порой теряется контакт с телом и мышлением, когда человек «действует на автомате». Корни этого могут лежать в детской ситуации, когда ребенка обманывали, злоупотребляли его детским доверием. В том числе в родовых историях, когда мошенничество в отношении имущества семей наблюдалось в сложных и трагичных периодах нашей страны. Поэтому мы наблюдаем такую уязвимость у пострадавших, - продолжает психолог.Сами пострадавшие часто отмечают, что как такового гипноза не было. Однако все пострадавшие, как правило, люди с довольно повышенной внушаемостью. Подавляющее большинство из них ранее слышали о схемах мошенничеств, порой сами убеждали своих знакомых в том, что нельзя разговаривать с мошенниками, но глубокого понимания процессов не было и они сами становились жертвами.- Мошенники словно обладают некой магией, выстраивая диалоги навыками манипулятивного гипноза. В результате жертва теряет ценность себя и словно с ее деньгами мошенник забирает у нее ощущение ее собственной ценности, устойчивости и возможности доверять другим, миру, - продолжает Агата Родионова. – Яркие и интенсивные эмоции, поднимаемые в ходе общения с мошенниками, ранее в родовой и социальной системах человека подавлялись. И далее это заканчивалось и проживалось вот таким способом, через обман и потери. В итоге жертве стыдно, что она так глупо позволила себя обмануть, была наивной.Похоже, как бы долго бы ни «профилактировали» население, что бы ни говорили и о чем бы ни предупреждали, этого никогда не бывает достаточно. Профилактика не работает. Число преступлений растет.Поэтому любой «звонок из банка» должен идентифицироваться как мошеннический, полагают эксперты.- В том, что жители Бурятии становятся жертвами телефонных мошенников, отчасти есть вина банков. Ведь именно они назойливо, порой по несколько раз в день, звонили все эти годы со своих номеров. Приучая людей к тому, что им позвонят из банка. А зачем им звонить? Какая необходимость красть время у людей, навязывая им различные банковские продукты? - говорит эксперт в области финансов Анатолий Раднаев. – И потом уже мошенники, пользуясь наработанными схемами воздействия банкиров, заходят на проторенную почву обмана.Добавим, что и в ЦБ РФ напоминают, что никаких «безопасных» и «защищенных» счетов не существует. Регулятор рекомендует немедленно прервать разговор с мошенником и не совершать никаких финансовых операций.Кстати, ряд крупных госбанков в связи с ненужными ассоциациями с прошлого года полностью прекратил телефонный обзвон клиентов с целью навязывания кредитных карт, страхования и других услуг.Причем мошенники охотятся не только за сбережениями, зачастую людей обманом вынуждают взять кредит и отдать его мошенникам (каждый четвертый похищенный кибермошенниками рубль является заемным).Относительно новое - телефонные мошенники представляются сотрудниками Почты России, сообщая о доставке посылки из-за рубежа, за которую якобы нужно оплатить таможенный сбор. Целью является получение кода из СМС-сообщения, что якобы является отказом от таможенного сбора. На самом деле мошенники получают тем самым доступ к Госуслугам, а затем удаленно оформляют микрокредит и похищают средства. Добавим, что мошенники активно работают с использованием бренда Госуслуг с пенсионерами. Для которых все, что связано с тремя буквами «гос» почему-то вызывает полное доверие. Таким же способом используют бренды не только Госуслуг, но и Фонда соцстрахования, Почты России и других госорганизаций.Злоумышленники звонят россиянам до 20 млн раз в сутки. При этом более 80% всех мошеннических вызовов поступает через мессенджеры и облачные АТС. Число преступлений ежегодно увеличивается на 20%. Против россиян работает 400 колл-центров (данные с ПМЭФ). К сожалению, проблема только набирает обороты, и чем больше развиваются интернет-технологии, тем больше преступлений становится.Фото:pixabay.com