Общество 28.06.2024 в 13:21

Директор Бурятского театра оперы и балета провел первую экскурсию по театру

Он рассказал интересные факты из истории театра оперы и балета и о работе творческого коллектива
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Текст: Баярма Сунгрупова
Директор Бурятского театра оперы и балета провел первую экскурсию по театру

Накануне, 27 июня, Бурятский театр оперы и балета пригласил журналистов и блогеров чтобы показать закулисную жизнь театра. Экскурсоводом выступил директор театра Дмитрий Дылыков. По его словам, в театре кроме спектаклей постоянно проводятся экскурсии с аккредитованными гидами.

- Наше здание находится в центре города, это самое красивое здание в нашей республике. Оно имеет свою богатую историю и через историю нашего театра можно ознакомиться с историей нашей республики, - говорит Дмитрий Дылыков.


Знакомство с театром началось на первом этаже, который имеет форму традиционной бурятской юрты, а если посмотреть на потолок фойе, то можно увидеть консоли, похожие на жердочки кочевого жилища. Между консолями можно разглядеть буддийские и бурятские узоры и тематические знаки, которые имеют свое значение. Основателем оперного театра был первый народный артист СССР в Бурятии, Гомбожап Цыдынжапов. В начале своего пути он учился на хуварака, поэтому для него было важным традиционное оформление.

Несомненно, интерьер оперного театра поражает своей уникальностью. Так, на люстрах можно увидеть сибирскую шишку, а на решетках прикрывающих стену можно разглядеть буддийский символ.


В фойе второго этажа театра высокие потолки с рисунками, большие окна, а всю стену украшает барельеф, который символизирует развитие республики в разных отраслях и дружбу народов.  

- Если на первом этаже мы находились в юрте, то здесь мы чувствуем себя в храме искусства, - поделился личными впечатлениями Дмитрий Дылыков.

Особую ценность имеет картина в амфитеатре, выполненная в технике яичной темперы. Над ее созданием художники работали 3 года, использовав в работе 55 тысяч куриных яиц.

Дмитрий Дылыков отмечает, что полотно на потолке является ярким произведением искусства для всей страны. Оно сохранено в первозданном виде и с 1952 года ни разу не было реконструировано. На нем можно разглядеть всю историю Бурятии и, несомненно, картина является главной точкой притяжения в интерьере.

После экскурсии журналистов пригласили на мастер-класс по балету. Заслуженная артистка Бурятии Евгения Цыренова в репетиционном зале показала, как артисты выражают свои эмоции в спектакле, а желающие попытались повторить танцевальные движения.

Интересные факты из истории возникновения Бурятского театра оперы и балета, его создания, о работе творческого коллектива и многое другое можно узнать посетив летние экскурсии, которые организованы в преддверии главного события театра - "Балет на Байкале. Бурятия".

Экскурсии с директором театра Дмитрием Дылыковым состоятся 17, 18, 30 и 31 июля. (6+)

Возрастное ограничение 6+

 

Фото: Номер один

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