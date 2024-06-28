Оперативники Бурятии вышли на след местного мошенника

К уголовной ответственности за мошеннические действия будет привлечен 26-летний улан-удэнец. Следствие установило, что мужчина тайно оформил микрозаймы на свою сожительницу и знакомого.

- Чтобы оформить микрозайм в размере 6 тысяч рублей на свою сожительницу, в декабре 2022 года молодой человек воспользовался её паспортом, который в свободном доступе лежал на тумбочке. О своей задолженности перед банком девушка узнала спустя несколько месяцев, когда ей пришло смс-уведомление. Когда девушка позвонила уже бывшему молодому человеку, он пообещал выплатить кредит, но так этого и не сделал. Тогда она обратилась в полицию, - рассказали в МВД республики.

В полиции отмечают, что это не единственное преступление молодого человека.

- В конце 2023 года , воспользовавшись телефоном знакомого, он вошел в его госуслуги и имея на руках необходимую конфиденциальную информацию, оформил на его имя микрозайм в размере 1000 рублей. По данным фактам возбуждены уголовные дела, которые соединили в единое производство, - добавили в полиции.

Фото: Номер один