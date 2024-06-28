В Улан-Удэ разрушат мандалу Калачакры

С 27 июня по 6 июля в Дуйнхор дугане Улан-Удэнского дацана состоится Хурал, посвященный просветленному уму Идама Калачакры, построение Мандалы, Дуйнхор Хурал, а также большой Жинсриг Хурал - подношение Мандалы и разбор Мандалы (возрастное ограничение 0+).

С 27 июня по 1 июля с 9:00 до 11:00. состоится построение песочной Мандалы Просветлённого Ума Идама Калачакра.

06 июля состоится большой Жинсриг хурал (Огненная пуджа) – обряд подношения через огонь идаму Калачакре и его свите. Начало молебна в 13:00. После хурала песочная Мандала Калачакры будет разобрана, а священный песок раздадут мирянам.

- Молебен устраняет все препятствия, которые имеются у людей, исцеляет от болезней, открывает дороги в работе и очищает от порчи, сглаза, - сообщили в пресс-службе Буддийской традиционной Сангхи России. – Также ламы будут молиться за возвращение военных живыми и здоровыми на родину.

Возрастное ограничение 0+





Фото: Буддийская традиционная Сангха России