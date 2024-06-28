Выпавшего из окна 10-месячного улан-удэнца осмотрят иркутские специалисты

Ведущие специалисты Научного центра проблем здоровья семьи и репродукции человека г. Иркутска проведут консультации в Детской республиканской клинической больнице. Они проконсультируют жителей Бурятии по вопросам неврологии, реабилитации, гинекологии и педиатрии.

- Одним из пациентов стал маленький боец и трудяга – 10-месячный малыш, который боролся за свою жизнь в течение двух месяцев и прошел большой путь от реанимации до отделения медицинской реабилитации. Ребенок выпал из окна 10 этажа в мкр. Энергетик в апреле этого года и поступил в ДРКБ в крайне тяжелом состоянии, - рассказали в детской больнице.

По результатам консультации иркутского врача-реабилитолога и к.м.н Александры Машанской ребенку рекомендовано дальнейшее обследование и реабилитационные мероприятия в ДРКБ. Малышу предстоит длительная реабилитация, но родные малыша настроены только позитивно.

- Огромное спасибо всем медсестрам и всему обслуживающему персоналу. Все отделение замечательное, прекрасный персонал. Медсестры доброжелательные, всегда относились к ребенку как к родному, нянчились, на руки брали. Какой был ребенок тяжелый и какой стал сейчас – это заслуга врачей, медсестер, санитарочек ДРКБ, - рассказывает бабушка малыша.

Фото: ДРКБ