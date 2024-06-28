Общество 28.06.2024 в 14:22

Выпавшего из окна 10-месячного улан-удэнца осмотрят иркутские специалисты

Консультации проведут и для других пациентов Бурятии
A- A+
Текст: Елена Кокорина
Выпавшего из окна 10-месячного улан-удэнца осмотрят иркутские специалисты

Ведущие специалисты Научного центра проблем здоровья семьи и репродукции человека г. Иркутска проведут консультации в Детской республиканской клинической больнице. Они проконсультируют жителей Бурятии по вопросам неврологии, реабилитации, гинекологии и педиатрии.

- Одним из пациентов стал маленький боец и трудяга – 10-месячный малыш, который боролся за свою жизнь в течение двух месяцев и прошел большой путь от реанимации до отделения медицинской реабилитации. Ребенок выпал из окна 10 этажа в мкр. Энергетик в апреле этого года и поступил в ДРКБ в крайне тяжелом состоянии, - рассказали в детской больнице.

По результатам консультации иркутского врача-реабилитолога и к.м.н Александры Машанской ребенку рекомендовано дальнейшее обследование и реабилитационные мероприятия в ДРКБ. Малышу предстоит длительная реабилитация, но родные малыша настроены только позитивно.

- Огромное спасибо всем медсестрам и всему обслуживающему персоналу. Все отделение замечательное, прекрасный персонал. Медсестры доброжелательные, всегда относились к ребенку как к родному, нянчились, на руки брали. Какой был ребенок тяжелый и какой стал сейчас – это заслуга врачей, медсестер, санитарочек ДРКБ, - рассказывает бабушка малыша.

Фото:  ДРКБ

Теги
дети больница врачи

Все новости

Глава Бурятии Алексей Цыденов: Мы вместе будем идти вперед!
28.06.2024 в 14:59
В Улан-Удэ началась мода на вежливость
28.06.2024 в 14:38
В столице Монголии на парламентских выборах голосует более миллиона избирателей
28.06.2024 в 14:35
Выпавшего из окна 10-месячного улан-удэнца осмотрят иркутские специалисты
28.06.2024 в 14:22
Житель Улан-Удэ потерял полтора миллиона после курса финансовой грамотности
28.06.2024 в 14:14
Бурятия получила новый автомобиль для тушения лесных пожаров
28.06.2024 в 13:56
В Улан-Удэ разрушат мандалу Калачакры
28.06.2024 в 13:42
Оперативники Бурятии вышли на след местного мошенника
28.06.2024 в 13:38
Директор Бурятского театра оперы и балета провел первую экскурсию по театру
28.06.2024 в 13:21
Национальная библиотека Бурятии приглашает на мастер классы по музыке и живописи
28.06.2024 в 12:56
ЗУРХАЙ
с 26 июня по 2 июля

Читайте также
В Улан-Удэ началась мода на вежливость
Жители Бурятии все чаще интересуются курсами по этикету
28.06.2024 в 14:38
В столице Монголии на парламентских выборах голосует более миллиона избирателей
Их призвали активнее участвовать в формировании нового парламента страны
28.06.2024 в 14:35
Бурятия получила новый автомобиль для тушения лесных пожаров
Они будут использовать его для доставки лесопожарных групп, воды и специального оборудования
28.06.2024 в 13:56
В Улан-Удэ разрушат мандалу Калачакры
Там с 27 июня по 6 июля проведут обряды
28.06.2024 в 13:42
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru