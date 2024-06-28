В столице Монголии на парламентских выборах голосует более миллиона избирателей

Мэр монгольской столицы Хишгээгийн Нямбаатар призвал более городских избирателей активнее участвовать в формировании нового расширенного парламента страны.«Эти выборы уникальны тем, что впервые 78 парламентариев будут избраны по мажоритарной, 48 по пропорциональной системам. Голосование в столице Монголии идет на 513 избирательных участках, где зарегистрировались более одного миллиона горожан. Призываю их активнее участвовать в формировании нового парламента», – сказал мэр Улан-Батора после голосования.Он напомнил, что в этом году среднее число избирателей в столице увеличилось от 20 до 100 человек в небольших удаленных городских районах и более чем на одну тысячу в крупных центральных округах Улан-Батора. Число жителей этого города увеличивается с каждым годом из-за миграции из сельских регионов.Из почти 3,5 млн населения Монголии половина проживает в столице страны. Это вызывает многолетние проблемы с перенаселенностью, нехваткой мест в школах и детсадах, смогом и пробками на дорогах. Жители Улан-Батора в среднем проводят в пробках по 2,5 часа в день, или 35 дней в году. В день голосования снимаются ограничения для проезда по номерам личных автомобилей. Эти ограничения действуют в рабочие дни для уменьшения дорожных заторов в Улан-Баторе.Фото: «Номер один»