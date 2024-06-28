Общество 28.06.2024 в 14:38

В Улан-Удэ началась мода на вежливость

Жители Бурятии все чаще интересуются курсами по этикету
A- A+
Текст: Макар Захаров
В Улан-Удэ началась мода на вежливость

Пожалуй, многие наши читатели неоднократно становились свидетелями невежества и бескультурья. Например, того, что молодежь стала реже уступать место в общественном транспорте пожилым людям, хотя раньше все было иначе. «Номер один» встретился со специалистом по этикету и выяснил, куда пропала вежливость из нашей жизни и как ее вернуть.

Из Бурятии в Австрию 

В Улан-Удэ, как и по всей России, появляются представители новых профессий - разного рода бизнес-тренеры, специалисты по личностному росту, инструкторы по йоге и многие другие, которые не всем пока привычны. Одна из них - специалист по этикету.

«Я врач-косметолог, кандидат медицинских наук, магистр изящных искусств и специалист по этикету. Провожу мастер-классы и веду тематический канал в Instagram*. В нашем городе ко мне обращаются люди совершенно разных возрастов. Как молодежь, так и представители старшего поколения. В основном - женщины. Люди интересуются темой этикета и углубляются в нее, потому что от этого зависит их успех. Например, недавно я проводила мастер-класс по деловому этикету для специалистов РЖД, а также для сотрудников продюсерского центра. Безусловно, можно жить и не зная правил этикета, но, если взять любую бизнес-компанию - то конечно ее успех зачастую зависит от навыков общения сотрудников. Как между собой, так и с клиентами. Коммуникация неотъемлемая часть бизнеса. Тем более правильная»,

- рассказывает улан-удэнский специалист по этикету Дара Форте.
Дара тяготеет к прекрасному с самого детства. Любовь ко всему красивому привела ее первым делом в косметологию. Ведь врач-косметолог - это эстетическая медицина.  

«Помню момент…я маленькая, сижу на диване, ножки еще не достают до пола, а рядом мама. Она сидела вместе со мной, и мы листали альбомы по искусству. Возможно, это подсознательно легло в какой-то базис, который с годами реализовался. После медицинского я решила продолжить развивать в своей жизни тему красоты. Так с годами в ней появился и этикет»,

- вспоминает Дара.
Несколько лет назад девушка зашла в один из местных магазинов посуды. Красивые предметы всегда манили ее и радовали глаз. Кто-то из продавцов сообщил, что у них намечается мастер-класс по столовому этикету. Но не дождавшись приглашения, Дара сама выучилась на преподавателя этикета. После этого жизнь Дары изменилась.  

«Урок за уроком, тема за темой и вот я уже выпускница Австрийской высшей школы этикета. Понимаете, этикет - это такая область, которая объединяет и искусство взаимоотношений, и искусство красоты. Это не просто уважение к людям, находящимся рядом, а полноценная система рационального поведения. Которое удобно как для себя самого, так и для всех остальных»,

- рассуждает специалист.
Пугающий комплимент 

Замечали ли вы, как сильно люди теряются, когда им делают комплименты? Зачастую человек неосознанно начинает оправдываться в ответ на приятные слова. Иногда дело практически доходит до словесной перепалки и уже начинаешь жалеть, что сказал что-то хорошее в его сторону.

«Марк Твен когда-то говорил: «На хорошем комплименте я могу прожить два месяца». Это значит, что приятные слова подпитывают чувство собственного достоинства. Комплимент представляет собой доброжелательную правду, сказанную к месту. Или же небольшое преувеличение реальных достоинств. В нашей стране менталитет действительно подразумевает неосознанное отрицание сказанного и некое смущение. Чаще всего это происходит из-за недооценки себя и боязни быть красивым, достойным, проявляться каким-либо образом. А также из-за банального незнания того, что улыбнуться и ответить «спасибо», «очень приятно» уже достаточно»,

- объясняет Дара Форте.
По правилам этикета женщинам принято говорить приятные слова, подчеркивая их внешние качества, вкус, кулинарные способности и т.д. А вот мужчинам комплименты стоит делать насчет их деловых качеств: черт характера, имиджа и т.д. Существует также понятие «авансовый комплимент». Например, когда мы вместо выражения «Какое у вас красивое платье» говорим женщине: «Какой у вас изысканный вкус». Тем самым подчеркивая не само наличие удачного наряда, а способность человека тонко разбираться в моде. Что звучит уже намного весомее.

«Принимать ласковые слова в свой адрес стоит словами благодарности или ответным комплиментом. Но ни в коем случае не оправданиями. Стоит помнить, что существует три главных правила этикета. Первое - благодарность за любую услугу и за любую помощь. Второе - извинение за любую мелкую оплошность. Третье - улыбка всегда и везде. Просто добавьте их в свою жизнь и вы увидите, как она поменяется»,

- подчеркнул специалист по этикету.
Ежегодный корпоратив

Корпоратив может стать непреодолимым испытанием для любого работающего человека. Ведь это застолье, на котором присутствуют не только равные по статусу вам коллеги, но и начальство. Боязнь сказать что-то лишнее или неправильно преподнести себя лишает людей чувства праздника. А некоторым даже внушает страх потерять работу из-за оплошности.

«Корпоратив - деловой этикет. Это продолжение рабочей обстановки, но в более неформальном формате. В этом случае вектор уважения всегда направлен в сторону старшего по статусу. Стоит отметить, что многие в первую очередь переживают из-за алкоголя. Здесь я могу посоветовать одно хорошее правило: «Бокал всегда должен быть наполнен меньше чем на половину». Не стоит пренебрегать этим нюансом, - с улыбкой заключает специалист. Так же как и навыками как держать бокал, и про губную помаду на бокале»,

- говорит Дара.
Направление вектора уважения можно запомнить, разобрав на примере приветствия. В светском этикете мужчина всегда приветствует женщину первым. Младший по возрасту приветствует более старшего. Тот, кто проходит мимо компании - первым здоровается со стоящими. Входящий в помещение приветствует всех тех, кто находится в нем. А в деловом этикете вектор уважения направлен в сторону вышестоящего по статусу.

Любое застолье рано или поздно заканчивается и приходит время платить по счетам. Поэтому среди правил этикета стоит запомнить один очень удобный лайфхак.

«Ситуации могут быть разными: романтическое свидание, дружеские посиделки, деловая встреча. Основное правило звучит так: «Счет оплачивает тот, кто пригласил». В дружеской компании - по договорённости, расходы можно разделить между людьми. На деловой встрече правило остается таким же, а вот при романтическом свидании варианта лишь два. Либо оплачивает мужчина, либо, если спутница настаивает на оплате счета, то не стоит проявлять неуважение по отношению к ней. Следует прислушаться к пожеланию дамы и поделить счет поровну»,

- объясняет Форте.
Подражание роскоши 

В Улан-Удэ множество заведений на вкус и цвет. Где-то меню дороже, где-то дешевле, разная атмосферность.

«Уровень заведения можно узнать по разным критериям. Если не упоминать обслуживание, то можно ориентироваться на качество столового белья, посуды, а также на полноту куверта (полный набор предметов для одной персоны на накрытом столе. - Прим.ред.). В нашем городе есть заведения, которые соответствуют высоким стандартам и стремятся повышать свой уровень. Население, конечно, знакомо со столовым этикетом, но он такой многоликий и многогранный, что его можно изучать и изучать, и чувствовать себя уверенно в любой ситуации. Знать предназначение видов приборов - это определённая изысканность и грань знаний этикета»,

- говорит Дара Форте.
Если когда-то вам попадется куверт, то не стоит бояться разнообразия столовых приборов. Можно придерживаться правила «матрешки». То есть человек начинает трапезу беря в руки столовые приборы, которые располагаются дальше всего от тарелки.

Но большое количество вилок еще не главное. Как насчет: «Первая встреча, новый человек и оглушающая тишина за столом». Знакомо?

«Любому человек следует иметь в своем арсенале навык поддержания светской беседы. Это тоже является проявлением этикета. «Small talk» подразумевает под собой разговор ни о чем, который словно волна перетекает из одной темы в другую. Для ненавязчивой беседы прекрасно подойдут темы: погоды, выставок, музеев, музыки, моды, искусства как такового. Но ни в коем случае не темы политики, религии, национальностей, личной жизни, заработной платы или состояния здоровья. Все перечисленное считается табу»,

- рассказывает специалист по этикету.
После того как вы определили кто оплачивает счет, помните про чаевые. Не оставить их официанту считается моветоном.

«По этикету человек всегда оставляет чаевые. В нашей стране они составляют 5-10% от общей суммы счета. И обязательно в виде купюр, поскольку монеты считаются проявлением неуважения или признаком неудовлетворенности заведения»,

- отмечает Дара.
Успех из мелочей 

Первое впечатление всегда складывается из движений. Можно быть обученным этикету, но очень неуклюжим. Быть крайне уверенным, но хамоватым. В любом случае одно без другого не может существовать.

«Что касается молодежи и того, что ее считают менее культурной - это скорее предвзятое отношение на мой взгляд. Поскольку среди молодого поколения есть как люди воспитанные, так и невоспитанные. Аналогичная ситуация прослеживается и среди взрослых людей. Тут уже все зависит от самого человека. В Улан-Удэ люди знают, что такое этикет. То есть они соблюдают нормы поведения в обществе, с малознакомыми людьми и со старшими. Но не придают этому большого значения, из-за чего неосознанно следуют правилам. Многим попросту «нахватает знаний». Поэтому как говорится: «Нет предела совершенству». Все же у нас наблюдается большая проблема с личными границами. В Бурятии люди часто дают непрошенные советы и вторгаются в личное пространство. Подходят к незнакомцам вплотную, что может быть неприятно. Улучшать навыки общения никогда не поздно. Я хочу развивать тему этикета, чтобы наше население было более образованным и еще более продвинутым в этой сфере. В этом я вижу свою миссию»,

- подытожила Дара Форте.
Подводя итоги, хотелось бы сказать, что смысл соблюдения этикета можно сравнить с известной фразой: «Относись к другим так, как ты хотел бы, чтобы относились к тебе». Самое главное, что этикет представляет собой навык, позволяющий быть конкурентоспособным и, следовательно, более успешным.


*Признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ. 

Снимок сделан фотографом Еленой Ходыревой.




Теги
Этикет общество люди поведение

Все новости

Глава Бурятии Алексей Цыденов: Мы вместе будем идти вперед!
28.06.2024 в 14:59
В Улан-Удэ началась мода на вежливость
28.06.2024 в 14:38
В столице Монголии на парламентских выборах голосует более миллиона избирателей
28.06.2024 в 14:35
Выпавшего из окна 10-месячного улан-удэнца осмотрят иркутские специалисты
28.06.2024 в 14:22
Житель Улан-Удэ потерял полтора миллиона после курса финансовой грамотности
28.06.2024 в 14:14
Бурятия получила новый автомобиль для тушения лесных пожаров
28.06.2024 в 13:56
В Улан-Удэ разрушат мандалу Калачакры
28.06.2024 в 13:42
Оперативники Бурятии вышли на след местного мошенника
28.06.2024 в 13:38
Директор Бурятского театра оперы и балета провел первую экскурсию по театру
28.06.2024 в 13:21
Национальная библиотека Бурятии приглашает на мастер классы по музыке и живописи
28.06.2024 в 12:56
ЗУРХАЙ
с 26 июня по 2 июля

Читайте также
В столице Монголии на парламентских выборах голосует более миллиона избирателей
Их призвали активнее участвовать в формировании нового парламента страны
28.06.2024 в 14:35
Выпавшего из окна 10-месячного улан-удэнца осмотрят иркутские специалисты
Консультации проведут и для других пациентов Бурятии
28.06.2024 в 14:22
Бурятия получила новый автомобиль для тушения лесных пожаров
Они будут использовать его для доставки лесопожарных групп, воды и специального оборудования
28.06.2024 в 13:56
В Улан-Удэ разрушат мандалу Калачакры
Там с 27 июня по 6 июля проведут обряды
28.06.2024 в 13:42
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru