В Улан-Удэ началась мода на вежливость

Пожалуй, многие наши читатели неоднократно становились свидетелями невежества и бескультурья. Например, того, что молодежь стала реже уступать место в общественном транспорте пожилым людям, хотя раньше все было иначе. «Номер один» встретился со специалистом по этикету и выяснил, куда пропала вежливость из нашей жизни и как ее вернуть.

Из Бурятии в Австрию

В Улан-Удэ, как и по всей России, появляются представители новых профессий - разного рода бизнес-тренеры, специалисты по личностному росту, инструкторы по йоге и многие другие, которые не всем пока привычны. Одна из них - специалист по этикету.

«Я врач-косметолог, кандидат медицинских наук, магистр изящных искусств и специалист по этикету. Провожу мастер-классы и веду тематический канал в Instagram*. В нашем городе ко мне обращаются люди совершенно разных возрастов. Как молодежь, так и представители старшего поколения. В основном - женщины. Люди интересуются темой этикета и углубляются в нее, потому что от этого зависит их успех. Например, недавно я проводила мастер-класс по деловому этикету для специалистов РЖД, а также для сотрудников продюсерского центра. Безусловно, можно жить и не зная правил этикета, но, если взять любую бизнес-компанию - то конечно ее успех зачастую зависит от навыков общения сотрудников. Как между собой, так и с клиентами. Коммуникация неотъемлемая часть бизнеса. Тем более правильная», - рассказывает улан-удэнский специалист по этикету Дара Форте.

«Помню момент…я маленькая, сижу на диване, ножки еще не достают до пола, а рядом мама. Она сидела вместе со мной, и мы листали альбомы по искусству. Возможно, это подсознательно легло в какой-то базис, который с годами реализовался. После медицинского я решила продолжить развивать в своей жизни тему красоты. Так с годами в ней появился и этикет», - вспоминает Дара.

«Урок за уроком, тема за темой и вот я уже выпускница Австрийской высшей школы этикета. Понимаете, этикет - это такая область, которая объединяет и искусство взаимоотношений, и искусство красоты. Это не просто уважение к людям, находящимся рядом, а полноценная система рационального поведения. Которое удобно как для себя самого, так и для всех остальных», - рассуждает специалист.

«Марк Твен когда-то говорил: «На хорошем комплименте я могу прожить два месяца». Это значит, что приятные слова подпитывают чувство собственного достоинства. Комплимент представляет собой доброжелательную правду, сказанную к месту. Или же небольшое преувеличение реальных достоинств. В нашей стране менталитет действительно подразумевает неосознанное отрицание сказанного и некое смущение. Чаще всего это происходит из-за недооценки себя и боязни быть красивым, достойным, проявляться каким-либо образом. А также из-за банального незнания того, что улыбнуться и ответить «спасибо», «очень приятно» уже достаточно», - объясняет Дара Форте.

«Принимать ласковые слова в свой адрес стоит словами благодарности или ответным комплиментом. Но ни в коем случае не оправданиями. Стоит помнить, что существует три главных правила этикета. Первое - благодарность за любую услугу и за любую помощь. Второе - извинение за любую мелкую оплошность. Третье - улыбка всегда и везде. Просто добавьте их в свою жизнь и вы увидите, как она поменяется», - подчеркнул специалист по этикету.

Дара тяготеет к прекрасному с самого детства. Любовь ко всему красивому привела ее первым делом в косметологию. Ведь врач-косметолог - это эстетическая медицина.Несколько лет назад девушка зашла в один из местных магазинов посуды. Красивые предметы всегда манили ее и радовали глаз. Кто-то из продавцов сообщил, что у них намечается мастер-класс по столовому этикету. Но не дождавшись приглашения, Дара сама выучилась на преподавателя этикета. После этого жизнь Дары изменилась.Замечали ли вы, как сильно люди теряются, когда им делают комплименты? Зачастую человек неосознанно начинает оправдываться в ответ на приятные слова. Иногда дело практически доходит до словесной перепалки и уже начинаешь жалеть, что сказал что-то хорошее в его сторону.По правилам этикета женщинам принято говорить приятные слова, подчеркивая их внешние качества, вкус, кулинарные способности и т.д. А вот мужчинам комплименты стоит делать насчет их деловых качеств: черт характера, имиджа и т.д. Существует также понятие «авансовый комплимент». Например, когда мы вместо выражения «Какое у вас красивое платье» говорим женщине: «Какой у вас изысканный вкус». Тем самым подчеркивая не само наличие удачного наряда, а способность человека тонко разбираться в моде. Что звучит уже намного весомее.

Корпоратив может стать непреодолимым испытанием для любого работающего человека. Ведь это застолье, на котором присутствуют не только равные по статусу вам коллеги, но и начальство. Боязнь сказать что-то лишнее или неправильно преподнести себя лишает людей чувства праздника. А некоторым даже внушает страх потерять работу из-за оплошности.

«Корпоратив - деловой этикет. Это продолжение рабочей обстановки, но в более неформальном формате. В этом случае вектор уважения всегда направлен в сторону старшего по статусу. Стоит отметить, что многие в первую очередь переживают из-за алкоголя. Здесь я могу посоветовать одно хорошее правило: «Бокал всегда должен быть наполнен меньше чем на половину». Не стоит пренебрегать этим нюансом, - с улыбкой заключает специалист. Так же как и навыками как держать бокал, и про губную помаду на бокале», - говорит Дара.

Направление вектора уважения можно запомнить, разобрав на примере приветствия. В светском этикете мужчина всегда приветствует женщину первым. Младший по возрасту приветствует более старшего. Тот, кто проходит мимо компании - первым здоровается со стоящими. Входящий в помещение приветствует всех тех, кто находится в нем. А в деловом этикете вектор уважения направлен в сторону вышестоящего по статусу.

Любое застолье рано или поздно заканчивается и приходит время платить по счетам. Поэтому среди правил этикета стоит запомнить один очень удобный лайфхак.

«Ситуации могут быть разными: романтическое свидание, дружеские посиделки, деловая встреча. Основное правило звучит так: «Счет оплачивает тот, кто пригласил». В дружеской компании - по договорённости, расходы можно разделить между людьми. На деловой встрече правило остается таким же, а вот при романтическом свидании варианта лишь два. Либо оплачивает мужчина, либо, если спутница настаивает на оплате счета, то не стоит проявлять неуважение по отношению к ней. Следует прислушаться к пожеланию дамы и поделить счет поровну», - объясняет Форте.

В Улан-Удэ множество заведений на вкус и цвет. Где-то меню дороже, где-то дешевле, разная атмосферность.

«Уровень заведения можно узнать по разным критериям. Если не упоминать обслуживание, то можно ориентироваться на качество столового белья, посуды, а также на полноту куверта (полный набор предметов для одной персоны на накрытом столе. - Прим.ред.). В нашем городе есть заведения, которые соответствуют высоким стандартам и стремятся повышать свой уровень. Население, конечно, знакомо со столовым этикетом, но он такой многоликий и многогранный, что его можно изучать и изучать, и чувствовать себя уверенно в любой ситуации. Знать предназначение видов приборов - это определённая изысканность и грань знаний этикета», - говорит Дара Форте.

Если когда-то вам попадется куверт, то не стоит бояться разнообразия столовых приборов. Можно придерживаться правила «матрешки». То есть человек начинает трапезу беря в руки столовые приборы, которые располагаются дальше всего от тарелки.

Но большое количество вилок еще не главное. Как насчет: «Первая встреча, новый человек и оглушающая тишина за столом». Знакомо?

«Любому человек следует иметь в своем арсенале навык поддержания светской беседы. Это тоже является проявлением этикета. «Small talk» подразумевает под собой разговор ни о чем, который словно волна перетекает из одной темы в другую. Для ненавязчивой беседы прекрасно подойдут темы: погоды, выставок, музеев, музыки, моды, искусства как такового. Но ни в коем случае не темы политики, религии, национальностей, личной жизни, заработной платы или состояния здоровья. Все перечисленное считается табу», - рассказывает специалист по этикету.

«По этикету человек всегда оставляет чаевые. В нашей стране они составляют 5-10% от общей суммы счета. И обязательно в виде купюр, поскольку монеты считаются проявлением неуважения или признаком неудовлетворенности заведения», - отмечает Дара.

После того как вы определили кто оплачивает счет, помните про чаевые. Не оставить их официанту считается моветоном.

Первое впечатление всегда складывается из движений. Можно быть обученным этикету, но очень неуклюжим. Быть крайне уверенным, но хамоватым. В любом случае одно без другого не может существовать.

«Что касается молодежи и того, что ее считают менее культурной - это скорее предвзятое отношение на мой взгляд. Поскольку среди молодого поколения есть как люди воспитанные, так и невоспитанные. Аналогичная ситуация прослеживается и среди взрослых людей. Тут уже все зависит от самого человека. В Улан-Удэ люди знают, что такое этикет. То есть они соблюдают нормы поведения в обществе, с малознакомыми людьми и со старшими. Но не придают этому большого значения, из-за чего неосознанно следуют правилам. Многим попросту «нахватает знаний». Поэтому как говорится: «Нет предела совершенству». Все же у нас наблюдается большая проблема с личными границами. В Бурятии люди часто дают непрошенные советы и вторгаются в личное пространство. Подходят к незнакомцам вплотную, что может быть неприятно. Улучшать навыки общения никогда не поздно. Я хочу развивать тему этикета, чтобы наше население было более образованным и еще более продвинутым в этой сфере. В этом я вижу свою миссию», - подытожила Дара Форте.

Подводя итоги, хотелось бы сказать, что смысл соблюдения этикета можно сравнить с известной фразой: «Относись к другим так, как ты хотел бы, чтобы относились к тебе». Самое главное, что этикет представляет собой навык, позволяющий быть конкурентоспособным и, следовательно, более успешным.